Olympique Lyon – Bordeaux. Typy, kursy (29.01.2021)

Pora na 22. kolejkę Ligue 1, którą rozpoczniemy pojedynkiem Olympique Lyon z Bordeaux. Czy grająca ostatnio lepiej drużyna gości, jest w stanie sprawić dzisiaj niespodziankę?

Olympique Lyon – Bordeaux zapowiedź (piątek, 21:00)

Po porażce w starciu z Metz zawodnicy z Lyonu szybko powrócili na właściwe tory. W derbowym starciu z St. Etienne zespół zanotował wygraną wynikiem 5:0! Komplet punktów pozwolił drużynie utrzymać się w wyścigu o tytuł mistrzowski. Lyon traci do pierwszego PSG tylko 2 punkty. Ponownie na lewej flance wystąpi prawdopodobnie Mattia De Sciglio. Niestety no boisku nie zobaczymy raczej Houssema Aourara, który nie wystąpił w starciu z St. Etienne z powodu urazu. Lyon mierzył się z Bordeaux już w 3. kolejce. Tamten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatnim meczu dubletami popisali się Marcelo oraz Kadewere, napastnik z Zimbabwe zdobył w tym sezonie ligowym już 9 goli.

Forma Bordeaux w tym sezonie może przypominać sinusoidę. Ostatnie tygodnie jednakże przyniosły pewną stabilizację. Żyrondyści notują obecnie serię 4 ligowych spotkań bez porażki, warto do tego dodać, że zespół wygrał swoje 3 ostatnie mecze. Angers, Nicea, Lorient czy Metz to może i nie są ekipy należące do czołówki Ligu1, jednak mimo wszystko, dobrze jest zobaczyć w grze zespołu jakieś oznaki regularności. Bilans bramkowy na poziomie 25:22 należy uznać raczej za całkiem dobry. Wątpliwości natomiast może budzić postawa Bordeaux na wyjazdach – w 10 meczach poza własnym stadionem drużyna zdobyła tylko 14 punktów.

Olympqiue Lyon – Bordeaux kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Lyonu – 1.46; remis – 4.60; zwycięstwo Bordeaux 6.55.

Olympique Lyon – Bordeaux nasze typy

Goście ostatnio znacząco poprawili swoją grę. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz na over 2.5 gole w meczu. Gospodarze są drugą najbardziej bramkostrzelną drużyną ligi, wydaje się zatem, że będzie to bardzo ciekawy mecz, obfitujący w bramki.

Olympique Lyon – Bordeaux | Typ: BTTS @1.80 STS

Olympique Lyon – Bordeaux | Typ: Over 2.5 gole @1.65 STS