Newcastle – Southampton. Typy, kursy (06.02.2021)

Choć na papierze spotkanie Newcastle z Southampton nie zapowiada się fantastycznie to na pewno po ostatnich popisach tych dwóch ekip można spodziewać się ciekawego spotkania. Gospodarze dzisiejszego starcia nie grają w ostatnim czasie zbyt dobrze, ale przynajmniej nie skompromitowali się tak jak w poprzednim spotkaniu zrobili to zawodnicy gości. Święci przegrali aż 9:0 z Manchesterem United, a tak naprawdę ta porażka mogła być większych rozmiarów. Dzisiejsze starcie jest nowym rozdaniem dla gości, ale problemy kadrowe są naprawdę duże i ciężko oczekiwać od gości wybitnego występu. Jedno jest jednak pewne, szykuje się bardzo ciekawe starcie, gdzie obie drużyny liczą na punkty.

Newcastle – Southampton zapowiedź (sobota, 16:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno inaczej wyobrażali sobie ten sezon. Choć wielu ekspertów spodziewało się, że zawodnicy Newcastle będą raczej walczyli o utrzymanie niż o miejsce w środku tabeli to jednak po cichu gospodarze liczyli na to, że uda się tych ekspertów zaskoczyć. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna choć sytuacja Newcastle nie jest taka zła. Przewaga nad strefą spadkową nie jest jeszcze mała, ale na pewno gospodarze potrzebują lepszych rezultatów jeśli nie chcą spoglądać się na ekipy, które znajdują się na samym dole tabeli.

Goście dzisiejszego spotkania w ostatnim czasie mieli naprawdę spore problemy kadrowe. Dzisiejsi rywale Newcastle muszą korzystać z bardzo eksperymentalnych rozwiązań jeśli chodzi o dobór jedenastki na ligowe mecze. W poprzednim spotkaniu nie tylko zostali zmiażdżeni przez Manchester United, ale dwóch zawodników dostało czerwone kartki i przez to ci gracze nie będą mogli wystąpić w dzisiejszym meczu z Newcastle. Doliczając do tego liczne kontuzje to naprawdę ciężko spodziewać się po gościach dzisiaj dobrego występu. Trener Jana Bednarka będzie musiał naprawdę się natrudzić z doborem zawodników na to spotkanie.

Newcastle – Southampton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Southampton. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.50. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Newcastle – Southampton, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.90.

Newcastle – Southampton nasze typy

Goście dzisiejszego starcia na pewno nie będą dobrze wspominać poprzedniego spotkania. Zawodnicy Southampton skompromitowali się na wyjeździe w meczu z Manchesterem United i wszyscy fani tej ekipy mają nadzieję, że mecz z Newcastle będzie dla ich ulubieńców zdecydowanie bardziej udany. Mimo wszystko problemy kadrowe w Southampton są ogromne i z tych kłopotów na pewno będą chcieli skorzystać gracze Newcastle. Sroki nie grają w tym sezonie na wysokim poziomie, ale być może przewaga własnego boiska i problemy rywali pozwolą tej drużynie wygrać i zdobyć bardzo ważne trzy punkty w kontekście wyglądu ligowej tabeli po tym meczu.

Newcastle – Southampton | Typ: Newcastle @2.90 STS

Newcastle – Southampton | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.24 STS