Real Betis – FC Barcelona. Typy, kursy (07.02.2021)

Przed Barceloną kolejny trudny wyjazd. Tym razem podopieczni Koemana zmierzą się z Realem Betis, który w 2021 roku radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Ewentualna wygrana w dzisiejszym spotkaniu pozwoli Barcy utrzymać drugie miejsce w tabeli, na które zespół wskoczył po ostatniej kolejce.

Real Betis – FC Barcelona zapowiedź (niedziela, 21:00)

Real Betis mimo porażki w dogrywce z Athletikiem Bilbao (1:2) w Pucharze Króla, może zaliczyć start nowego roku do naprawdę udanych. W ostatnich 9 spotkaniach podopieczni Pellegriniego zanotowali 6 wygranych, 2 remisy oraz jedną porażkę. Betis nie przegrał żadnego z ostatnich 5 ligowych starć, stabilizacja formy przyczyniła się do awansu drużyny na 7 miejsce w tabeli. Obecnie piłkarze z Andaluzji tracą zaledwie 2 punkty do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach. W ostatnich 10 pojedynkach Betisu z Barceloną aż siedmiokrotnie byliśmy obie drużyny zdobywały bramki. Z 34 straconymi golami, defensywa Betisu jest najgorszą formacją obronną w lidze.

Barcelona po porażce w Superpucharze Hiszpanii zanotowała 5 kolejnych wygranych. Styl gry drużyny nie powalał może zawsze na kolana, jak chociażby w pojedynku z Granadą w CdR (5:3), jednak ostatecznie liczy się przede wszystkim zwycięstwo. Messi bardzo lubi grać przeciwko Betisowi, Argentyńczyk w 23 meczach przeciwko Verdiblancos zdobył w swojej karierze aż 25 goli! Co ciekawe w 6 ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi ekipami, za każdym razem padało minimum 5 bramek. Ostatnie spotkanie z Betisem zakończyło się wygraną Barcy wynikiem 5:2. Katalończycy tracą aż 10 punktów do liderującego stawce Atletico, jednak do końca sezonu jeszcze daleko, dlatego Barca nie może na tym etapie rozgrywek pozwolić sobie już na jakiekolwiek wpadki.

Real Betis – FC Barcelona kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Betisu – 5.55; remis – 4.45; zwycięstwo Barcelony – 1.55.

Real Betis – FC Barcelona nasze typy

Patrząc na historię bezpośrednich spotkań tych ekip, stawiamy dzisiaj na over 3.5 bramki. Do tego typujemy, że na listę strzelców wpisze się dzisiaj Leo Messi.

Real Betis – FC Barcelona | Typ: over 3.5 gole @2.06 STS

Real Betis – FC Barcelona | Typ: strzelec gola – Leo Messi @1.75 STS