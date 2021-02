Olympique Marsylia – PSG. Typy, kursy (07.02.2021)

Spotkania pomiędzy Marsylią i PSG zawsze przynoszą ogrom emocji oraz wrażeń. Napięta sytuacja w klubie oraz wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach sprawiają, że piłkarze z Lazurowego Wybrzeża odczuwają ogromną presję, by w niedzielny wieczór nie zawieść swoich fanatycznych kibiców, czy uda im się ta sztuka?

Olympique Marsylia – PSG zapowiedź (niedziela, 21:00)

Kryzys w obozie Marsylczyków jest naprawdę ogromny, nie dość że w ostatnich 6 meczach zespół zanotował aż 4 porażki oraz 2 remisy, to z klubem pożegnał się ostatnio Andre Villas Boas. Portugalczyk ze względu na nieporozumienia z zarządem m.in. na płaszczyźnie transferowej, postanowił zrezygnować z funkcji trenera. Do tego niestety dali o sobie ostatnio znać fanatycy OM, którzy urządzili burdę w jednym z klubowych ośrodków treningowych. Wydarzenie to sprawiło, że mecz pomiędzy Marsylią i Rennes nie odbył się. W ostatniej kolejce, pod wodzą tymczasowego trenera, Marsylia zremisowała z Lens wynikiem 2:2. Na listę strzelców wpisał się Arakdiusz Milik, dla którego było to pierwsze trafienie w nowym klubie.

PSG po wygranej w Superpucharze Francji nad Marsylią (2:1) zanotowało 2 kolejne zwycięstwa, pokonując kolejno Angers (1:0) oraz Montpellier (4:0). Wydawało się, że Paryżanie zanotują trzecią wygraną z rzędu, jednakże zespół nie utrzymał prowadzenia wynikiem 2:1 w starciu ze znajdującym się w dole tabeli Lorient. Dosyć nieoczekiwanie gracze PSG pozwolili rywalom na zdobycie 2 goli, przez co ostatecznie nie zdobyli w tym spotkaniu jakichkolwiek punktów. Na szczęście PSG w ostatniej kolejce poukładało swoją grę i pokonało bez większych problemów Nimes (3:0). Ze względu na kontuzje oraz zarażenia koronawirusem na boisku nie zobaczymy Verrattiego, Bernata, Herrery i Diallo.

Olympique Marsylia – PSG kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Marsylii – 6.45; remis – 4.65; zwycięstwo PSG – 1.47.

Olympique Marsyia – PSG nasze typy

Marsylia jest w rozsypce, a wydarzenia wokół klubu z pewnością nie pomagają piłkarzom w skupieniu się na grze. Stawiamy dzisiaj na wygraną PSG oraz over 1.5 goli w meczu. Do tego typujemy, że Paryżanie strzelą gola w obu połowach spotkania.

Olympique Marsylia – PSG | Typ: wygrana PSG + over 1.5 goli w meczu @1.59 STS

Olympique Marsylia – PSG | Typ: PSG strzeli gola w obu połowach @2.02 STS