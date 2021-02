Wieczysta Kraków spędzi obóz przygotowawczy w Dubaju

Wieczysta Kraków po raz kolejny wzbudziła zainteresowanie. Zespół krakowskiej ligi okręgowej będzie się przygotowywać do rundy wiosennej w Dubaju.

Autostrada do IV ligi

Wieczysta Kraków aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w krakowskiej klasie okręgowej. Drużyna w czternastu meczach zgromadziła komplet punktów, a uwagę może zwrócić również jej bilans bramkowy 114:6. Duży wpływ na postawę zespołu mają pozyskani latem Sławomir Peszko i Radosław Majewski. Co więcej, zimą do drużyny dołączyli kolejni piłkarze znani z ekstraklasowych boisk – Jakub Bąk i Seweryn Michalski. Można powiedzieć, że coraz więcej piłkarzy z wyższych lig lgnie do krakowskiej drużyny.

– Teraz to wygląda tak, że zawodnicy sami do nas dzwonią, żeby spytać o możliwość transferu do Wieczystej – wyznał niedawno w rozmowie dla “FutbolNews.pl” trener zespołu Przemysław Cecherz.

Rok temu zespół przygotowywał się w Turcji

Rok temu o Wieczystej było głośno nie tylko z powodu zaskakujących transferów. Również dlatego, że zespół udał się na obóz przygotowawczy do Turcji, co jest ewenementem na poziomie klasy okręgowej. Niedawno trener drużyny wyznał nam, że w tym roku wraz z podopiecznymi wybierze się na kolejny obóz.

– Chcielibyśmy jednak znowu udać się na zagraniczny obóz. Jak przypomnę sobie, że rok temu w Belek mogliśmy się zmierzyć z Olimpem Chimki, który obecnie gra w rosyjskiej ekstraklasie, jest to coś pięknego. Przegraliśmy wtedy 0:2, ale zebraliśmy cenne doświadczenie. Poza tym pokonaliśmy zespół z drugiej ligi kazachskiej i czwartej ligi niemieckiej. To pokazało nam, że wszystko dobrze funkcjonuje. Dlatego liczymy, że w tym roku do zagranicznego obozu również dojdzie – przyznał Przemysław Cecherz w rozmowie dla “FutbolNews.pl”.

Wieczysta leci do Dubaju

Jak się okazało, po raz kolejny Wieczysta Kraków postawiła na obóz przygotowawczy w ciepłych krajach. Tym razem zespół postawił na niestandardowy kierunek – Dubaj.

– Zima przypomniała sobie o Polsce, więc bardzo się cieszę, że tam lecimy. Będziemy trenowali na tych samych boiskach, na których w styczniu trenowała Legia. Rozmawiałem z Cześkiem Michniewiczem i mówi, że warunki były kapitalne. Zagramy z rosyjskim II-ligowcem i z jeszcze jednym mocnym rywalem – zdradził w rozmowie dla “WP SportoweFakty” szkoleniowiec Wieczystej.

Wieczysta Kraków ma jeszcze prawie dwa miesiące na przygotowania. Zespół wróci do gry w ostatni weekend marca – wówczas zmierzy się z rezerwami krakowskiego Hutnika. Może podopieczni Przemysława Cecherza powtórzą wyniki z jesieni i nikt nie zatrzyma ich na drodze do IV ligi?

Fot. YouTube