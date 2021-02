Tottenham – Wolfsberger AC. Typy, kursy (24.02.2021)

Dość nietypowo, bo w środę Tottenham rozegra rewanżowy mecz Ligi Europy z Wolfsberger AC. Wynik pierwszej rywalizacji sugeruje, iż sprawa awansu jest już rozstrzygnięta.

Tottenham – Wolfsberger AC zapowiedź (środa, 18:00)

Choć Tottenham jest o krok od 1/8 finału Ligi Europy, to sympatycy “Kogutów” nie mają zbyt wiele powodów do zadowolenia. Zespół ze stolicy Anglii radzi sobie w Premier League ostatnio bardzo kiepsko, co potwierdza fakt, iż podopieczni Jose Mourinho przegrali aż 4 z 5 ligowych spotkań, odpadając także z FA Cup.

Jeśli Tottenham nie poprawi wyników, to jedyną szansą zespołu na grę w Lidze Mistrzów podczas sezonu 2021/2022 będzie triumf w Lidze Europy. Choć do wygrania całego turnieju bardzo daleka droga, to “Koguty” zrobiły już jeden z kilku istotnych kroków. W ramach pierwszego meczu 1/16 finału LE, londyński klub pokonał 4:1 Wolfsberger.

Wydaje się zatem, iż kwestia awansu jest rozstrzygnięta. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by austriacki zespół nie tylko wygrał w stolicy Anglii, ale również odnotował wysokie zwycięstwo, triumfując różnicą trzech goli.

Tottenham – Wolfsberger AC kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Tottenham. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.33. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 5.5 Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 9.5.

Tottenham – Wolfsberger AC typy

Biorąc pod uwagę sytuację Tottenhamu w lidze, Jose Mourinho z pewnością zdecyduje się na spore roszady. Możemy zatem celować w bramki strzelone przez piłkarzy, którzy nie grają regularnie w Premier League.

Tottenham – Wolfsberger AC | Typ: Carlos Vinicius strzeli gola 1.8 @ LV BET

Tottenham – Wolfsberger AC | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.85 @ LV BET