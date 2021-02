Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #48

Od piątku do poniedziałku rozgrywana była 23. kolejka Serie A. Jak w tym czasie zaprezentowali się polscy zawodnicy, którzy występują w zespołach włoskiej ekstraklasy? Kogo możemy wyróżnić? Kto natomiast spisał się poniżej oczekiwań i szybko chciałby zapomnieć o swoim ostatnim występie? Zapraszamy na podsumowanie.

W ramach 47. odsłony cyklu "Polacy w Serie A" wyróżniliśmy przede wszystkim postawę Kamila Glika, który został wybrany przez serwis "SofaScore" do jedenastki kolejki.

Łukasz Skorupski – FC Bologna

Śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, iż w 2021 roku Łukasz Skorupski jest najlepszym polskim zawodnikiem występującym w Serie A. Bramkarz Bologny od stycznia utrzymuje bardzo wysoką formę, co potwierdza chociażby ostatni występ w rywalizacji z Sassuolo.

Polak kilka razy uchronił swój zespół przed utratą gola, wykonując łącznie siedem interwencji. Polak miał sporo pracy w tym meczu, gdyż Bologna już w pierwszej połowie potyczki grała w osłabieniu. Czerwoną kartkę obejrzał Aaron Hickey. Mimo naporu rywali, zespół Skorupskiego zdobył cenny punkt, remisując 1:1.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 8

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Przejście na grę z trójką obrońców otworzyło Sebastianowi Walukiewiczowi furtkę do gry w wyjściowym składzie. Polak w 22. kolejce zaczął mecz z Atalantą od pierwszej minuty, notując bardzo przeciętny występ. Zapewne z tego powodu Eusebio Di Francesco w meczu z Torino postanowił posadzić Walukiewicza na ławce, wybierając do wyjściowej jedenastki Lukę Ceppitelliego.

Zespół Cagliari zanotował kolejną porażkę, która ostatecznie przesądziła o posadzie Eusebio Di Francesco. Nowym szkoleniowcem zespołu został Leonardo Semplici. Być może zmiana na ławce trenerskiej pozwoli Walukiewiczowi powrócić do formy z pierwszej części sezonu. Trzeba bowiem przyznać, iż dyspozycja Polaka może martwić. W szczególności, gdy ma się na uwadze zbliżające Euro 2020.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Bartłomiej Drągowski – AC Fiorentina

Bardzo cenne zwycięstwo odnotowali piłkarze Fiorentiny, którzy bez większych problemów pokonali na własnym obiekcie Spezię. Cały mecz w barwach ekipy z Florencji rozegrał Bartłomiej Drągowski. Polak nie miał zbyt wiele pracy w tym meczu, wykonując łącznie dwie interwencje.

Cieszyć może kolejne czyste konto Drągowskiego. Polak rozegrał już sześć spotkań bez straty gola. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się jedynie Donnarumma oraz Handanović.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Paweł Dawidowicz – Hellas Verona

Cały czas poza kadrą meczową pozostaje Paweł Dawidowicz. Tym razem Verona rywalizowała na wyjeździe z Genoą, a mecz obu drużyn zakończył się remisem 2:2. Sytuacja zdrowotna Polaka zaczyna niepokoić. Dawidowicz był bowiem przymierzany do udziału w marcowym zgrupowaniu kadry.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Andrea Pirlo zdecydował się na zmianę między słupkami Juventusu na mecz Crotone. W bramce “Starej Damy” stanął Gianluigi Buffon, który rozegrał dobre spotkanie, kończąc występ z czystym kontem. Doświadczony golkiper nie miał jednak zbyt wiele pracy, gdyż beniaminek Serie A zmusił Buffona do dwóch interwencji.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – SSC Napoli

Mieszane uczucia może mieć Piotr Zieliński po meczu Napoli z Atalantą. Polak wyszedł bowiem na murawę z opaską kapitana, strzelając nawet bardzo ładnego gola po pięknym podaniu Politano.

Gol Zielińskiego z Atalantą! ⚽ Polak 🇵🇱 w ładnym stylu wykończył akcję wolejem. 👌 Brawo Piotr! 👏 PS Zobaczcie Gattuso na końcu wideo 😃 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/3Vo3gOmoMv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 21, 2021

Bramka okazała się marną nagrodą pocieszenia, gdyż zawodnicy Gennaro Gattuso przegrali mecz 2:4. Sytuacja zespołu z Neapolu w lidze staje się coraz gorsza. Napoli traci bowiem do czwartego miejsca cztery punkty. Patrząc na ścisk w tabeli, a także spore grono konkurentów do gry w Lidze Mistrzów, Napoli może nie załapać się do tych prestiżowych rozgrywek.

Rozegrane minuty: 83/90

Nasza ocena: 7

Kamil Glik – Benevento Calcio

Prawdziwy rollercoaster może przeżywać Kamil Glik. Polak rozegrał bardzo dobry mecz z Bologną, będąc jednym z lepszych zawodników na murawie. Z kolei w trakcie rywalizacji z Romą, doświadczony defensor obejrzał drugą żółtą, co w konsekwencji oznaczało czerwoną kartkę. Mimo gry w osłabieniu, beniaminek Serie A zdołał zremisować 0:0 z Romą.

Pomijając nawet wykluczenie, Glik zaliczył bardzo przeciętny występ, wygrywając 2 z 3 pojedynków, notując 1 przechwyt i 7 wybić. Na ocenę Polaka rzutuje oczywiście czerwony kartonik.

Rozegrane minuty: 56/90

Nasza ocena: 5

Bartosz Bereszyński – UC Sampdoria

Po zwycięstwie z Fiorentiną, tym razem piłkarze Sampdorii musieli uznać wyższość rywala, przegrywając na wyjeździe 0:1 z Lazio. Dość niespodziewanie na ławce rezerwowych ekipy z Genui znalazł się Bartosz Bereszyński. W ostatnich tygodniach Polak był pewnym punktem swojego zespołu.

Trudno powiedzieć, czym dokładnie była podyktowana decyzja Ranieriego. Wiadomo natomiast, że włoski szkoleniowiec szybko pożałował tej decyzji, wprowadzając Bereszyńskiego na murawę już od początku drugiej połowy rywalizacji. Sampdoria straciła gola w pierwszej części starcia, zatem podczas pobytu naszego piłkarza na murawie, zespół z Genui nie pozwolił strzelić sobie bramki.

Sam Bereszyński zaliczył dość bezbarwny występ, nie wykonując przechwytu czy dryblingu. Polak wygrał 1 z 2 stoczonych pojedynków, a także posłał jedną długą piłkę (na dwie próby).

Rozegrane minuty:45/90

Nasza ocena: 6

Arkadiusz Reca – FC Crotone

Prawdziwą lekcję gry w piłkę otrzymał od rywali Arkadiusz Reca. Crotone w ramach 23. kolejki Serie A rywalizowało na wyjeździe z Juventusem. “Stara Dama” nie miała żadnych problemów ze zdobyciem trzech punktów, wygrywając spotkanie 3:0. Przez ponad godzinę na murawie przebywał Reca.

Polak miał ogromne problemy w defensywie. Federico Chiesa niejednokrotnie sprawdzał umiejętności reprezentanta Polski. 25-latek mógł lepiej zachować się przy dwóch bramkach Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dwukrotnie urwał się m.in. Recy.

Na plus można jedynie wymienić szansę naszego zawodnika z początku rywalizacji. We własnym polu karnym poślizgnął się Danilo, jednakże Reca nie wykorzystał odpowiednio tego momentu, posyłając niecelny strzał na bramkę Buffona.

Rozegrane minuty: 66/90

Nasza ocena: 5

Karol Linetty – Torino FC

Swojej drużynie w ostatniej kolejce nie pomógł Karol Linetty, który został odizolowany od zespołu w związku z niejednoznacznym wynikiem testu na koronawirusa. W turyńskim zespole pojawiło się sporo przypadków zakażeń, które we wtorek wpłynęły na decyzję klubu o zawieszeniu treningów.

W weekend piłkarze Torino rywalizowali na wyjeździe z Cagliari, wygrywając 1:0. Cennego gola na wagę trzech punktów strzelił w drugiej połowie Bremer.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak