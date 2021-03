Odra Opole – Stomil Olsztyn. Typy, kursy (05.03.2021)

Na początek 19. kolejki I ligi mecz drużyn, które przed tygodniem nie najlepiej rozpoczęły 2021 rok. Odra Opole i Stomil Olsztyn swoje mecze przegrały, ale trzeba przyznać, że rywali mieli z górnej półki. Dlatego też dopiero dzisiaj na dobre ruszają po ligowe punkty na wiosnę.

Odra Opole – Stomil Olsztyn zapowiedź (piątek, 14:00)

Odra przed tygodniem rozpoczęła od spotkania z ŁKS-em w Łodzi. Było więc oczywiste, że każdy punkt to będzie ogromny sukces. Nie dość, że łodzianie są jednym z głównych faworytów do awansu, to jeszcze u siebie rzadko tracą punkty. Oczywiście Odra po jesieni jest dość wysoko w tabeli, bo dzisiaj mowa o ósmej ekipie z jednym zaległym meczem i perspektywami nawet na strefę barażową. Obowiązek punktowania jednak rozpoczynają dopiero dzisiaj, mimo że jesienią więcej “oczek” uzbierali poza domem.

Stomil Olsztyn przegrał z GKS-em Tychy i też nie było to zaskakujące. Co prawda stało się to w domowym meczu, jednak patrząc na dyspozycje tyszan na początku roku, również mogliśmy się tego spodziewać. Sytuacja Stomilu jest o pięć punktów gorsza od Odry. To nadal jednak osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Bo raczej tylko w tym kierunku Stomil powinien spoglądać.

Odra Opole – Stomil Olsztyn kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Odra wygra, kurs: 1,92

Stomil wygra, kurs: 3,90

Remis, kurs: 3,40

Odra Opole – Stomil Olsztyn typy

Typ: Odra Opole powyżej 1,5 bramki @ 2,10 TOTALbet