Elche – Sevilla. Typy, kursy (06.03.2021)

Drugi sobotni mecz w LaLiga ma wyraźnego faworyta. Starcie Elche – Sevilla normalnie powinno przebiegać pod dyktando gości. Trzeba jednak pamiętać o wszystkich okolicznościach przed tym spotkaniem.

Elche – Sevilla zapowiedź (sobota, 16:15)

Jednym z nich jest fakt, że Sevilla może być psychicznie nieco rozbita po dwóch porażkach z Barceloną. O ile tą ligową zapewne mało kto się przejął, o tyle pucharowa to katastrofa. Mieli 2:0 po pierwszym meczu, a w rewanżu przy stanie 0:1 karnego, który powinien zamknąć sprawę. Tak się nie stało i Sevilla zamiast w finale, odpadła tuż przed decydującym meczem. Lada moment przed drużyną Lopeteguiego rewanż z BVB w Lidze Mistrzów. Krótko mówiąc sporo do zyskania i sporo do stracenia w przeciągu tygodnia. Między tym dostają jednak słabego rywala, bo Elche, które jest w strefie spadkowej.

Elche już z Franem Escribą na ławce zaliczyło jedno zwycięstwo. Tyle że po triumfie nad Eibarem nie poszły kolejne. Nie sprzyja także terminarz i spotkania kolejno z: Barceloną, Granadą, a teraz Sevilla, czyli ligową czołówką. Zresztą trzeba będzie jeszcze trochę wytrwać, bo po tym kolejne mecze z Realem Madryt i zaległy z Sevillą. Dopiero później przyjdą nieco łatwiejsze spotkania, gdy będzie szansa punktowo powalczyć o utrzymanie.

Elche – Sevilla kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Elche wygra, kurs: 6,00

Sevilla wygra, kurs: 1,65

Remis, kurs: 3,60

Elche – Sevilla typy

Andaluzyjczycy przeżywają trudne chwilę, ale jednak powinni się ocknąć, bo trzeba punktować w lidze, a zaraz rewanż w Champions League.

Typ: Sevilla powyżej 1,5 bramki @ 1,95 TOTALbet