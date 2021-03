Radomiak Radom – Chrobry Głogów. Typy, kursy (6.03.2021)

Radomiak Radom w poprzedniej kolejce tylko zremisował z Widzewem Łódź, mimo prowadzenia i faktu gry przez prawie godzinę w przewadze. Czy biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, może znaleźć jednak jakiś plus meczu w Łodzi? Okazuje się, że można.

Radomiak Radom – Chrobry Głogów zapowiedź

Dla Radomiaka był to bowiem już 12 bez porażki! Ostatni raz piłkarze z Radomia przegrali na początku października z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Od tego czasu zanotowali pięć zwycięstw i siedem remisów.

Ale i Chrobry nie ma na co narzekać. Co prawda on jest niepokonany tylko od czterech gier, ale to również liczba, które musi budzić uznanie.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu

Jesienią, po zaciętym i dramatycznym meczu, Radomiak wygrał w Głogowie 2:1. Gospodarze byli zdecydowanie lepsi, ale najpierw stracili z powodu czerwonej kartki Mikołaja Lebedyńskiego w 75. minucie, zaś pięć minut później gola. Dwa poprzednie mecze tych ekip, też zresztą wygrał Radomiak.

Radomiak Radom – Chrobry Głogów kursy

Nie ma się co dziwić zatem, że Totolotek zdecydowanie stawia na Radomiaka (1,74). Kurs na wygraną Chrobrego to 4,60, a kurs na remis to 3,60.

Radomiak Radom – Chrobry Głogów nasze typy

Również zakładamy, że okazała passa Radomiaka trwać będzie nadal. Chrobry jednak z pewnością tanio skóry nie sprzeda.

Radomiak – Chrobry | Typ: obie drużyny strzelą @1,93 Totolotek

Radomiak – Chrobry | Typ: powyżej 2,5 goli na mecz @2,03