Lazio – Crotone. Typy, kursy (12.03.2021)

Dość nietypowo, bo już w piątek o godzinie 15:00 wystartuje kolejka włoskiej ekstraklasy. Serię gier otworzy rywalizacja Lazio z Crotone. Czy rzymski klub nie będzie miał żadnych problemów ze zgarnięciem trzech oczek?

Lazio – Crotone zapowiedź (piątek, 15:00)

Zaledwie jedno zwycięstwo w czterech ostatnich ligowych spotkaniach, przy czym trzy z nich to porażki. Aktualna postawa piłkarzy Lazio pozostawia wiele do życzenia. Zespół ze stolicy Włoch utrudnił sobie walkę nie tylko o Ligę Mistrzów, ale nawet pozostałe europejskie puchary. Rzymski klub zajmuje bowiem siódme miejsce w lidze ze stratą czterech oczek do szóstego Napoli.

Pierwsze zwycięstwo od 17 stycznia zanotowali piłkarze Crotone, którzy pokonali na własnym obiekcie Torino 4:2. Ten triumf pozostawił nadzieje kibiców na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Nadal jednak sytuacja jest bardzo nieciekawa. Crotone ma aż siedem punktów straty do siedemnastego Cagliari.

Ostatni raz piłkarze Lazio rywalizowali z zawodnikami Crotone 21 listopada. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem rzymskiej ekipy, która wygrała na wyjeździe 2:0.

Lazio – Crotone kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Lazio. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.28. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 6. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 11.

Lazio – Crotone typy

Choć postawa Lazio pozostawia ostatnio wiele do życzenia, to trudno sobie wyobrazić, by rzymska drużyna nie sięgnęła po trzy punkty w tej rywalizacji.

Lazio – Crotone | Typ: Lazio wygra mecz różnicą minimum dwóch goli 1.82 @ LV BET

Lazio – Crotone | Typ: Lazio powyżej 2.5 bramki w meczu 2.02 @ LV BET