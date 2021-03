Bartosz Kieliba nie zagra do końca sezonu. Kapitan Warty Poznań przeszedł zabieg uszkodzonej grupy mięśniowej w nodze. To oznacza, że piłkarz nie będzie mógł wrócić do treningów przez cztery najbliższe miesiące.

Ostoja defensywy “Zielonych”

Bartosz Kieliba to kapitan i ważna postać “Zielonych”. 30-latek występuje w Warcie Poznań od pięciu lat i przeszedł z zespołem drogę od drugiej ligi do ekstraklasy. Piłkarz rozegrał w zespole Warciarzy łącznie w 131 meczach, w których zdobył siedem bramek.

Po wejściu Warty do ekstraklasy Bartosz Kieliba wciąż był ważną postacią zespołu. W tym sezonie kapitan poznańskiej drużyny zagrał w czternastu ligowych pojedynkach. Poza tym zanotował swoje premierowe trafienie w najwyższej lidze, we wrześniowym meczu z Wisłą Płock. Nie da się ukryć, że gdy mógł wystąpić, był ostoją defensywy zespołu Piotra Tworka.

Poważna kontuzja kapitana Warty

W ostatnim czasie 30-latek zmaga się jednak ze zdrowotnymi problemami. Po raz ostatni pojawił się na boisku w lutowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin, aczkolwiek musiał zejść z boiska w 14. minucie. Jak się okazało, powodem była kontuzja mięśnia w prawej nodze. W związku z tym, piłkarz musiał się poddać zabiegowi.

– Po zejściu obrzęku na badaniu kontrolnym rezonansem magnetycznym uraz okazał się bardziej rozległy niż podczas pierwszego kontrolnego USG. Stąd decyzja o niezwłocznym zabiegu, który przywróci funkcje i siłę grupy kulszowo-goleniowej w nodze urazowej. Bartek powinien wrócić do treningów z drużyną za 4 miesiące – mówi w oficjalnym komunikacie klubu Bartłomiej Smuniewski, fizjoterapeuta Warty Poznań.

“Jego osoba w szatni dodaje nam siły”

Z tego powodu Bartosz Kieliba nie zagra do końca sezonu. Sztab lekarski, szkoleniowy oraz koledzy z drużyny zapewniają piłkarzowi wsparcie.

– Cały czas wierzę, że wróci do nas szybko, ale wiem, że to jest pewnie moje życzeniowe podejście, a wynika ono z tego, że ja potrzebuję Bartka, potrzebuje go drużyna. Jego osoba w szatni dodaje nam dużo siły – dodaje w komunikacie Warty trener Piotr Tworek.

