Bayern Monachium – Lazio. Typy, kursy (17.03.2021)

Bayern po kapitalnym pierwszym spotkaniu w Rzymie, nie musi się dzisiaj specjalnie wysilać, by pożegnać Lazio z rozgrywkami Champions League. Czy Bawarczycy przypieczętują swój awans w równie okazałym stylu?

Bayern Monachium – Lazio zapowiedź (środa, 21:00)

Wygrana wynikiem 4:1 na Stadio Olimpico sprawiła, że Bayern jest już jedną nogą ćwierćfinale Champions League. Niemiecki zespół w starciu z Rzymianami pokazał wszystkim, czemu to właśnie on był w zeszłym roku bezkonkurencyjny w tych rozgrywkach. Bawarczycy grali ostatnio świetnie także w lidze. Po spotkaniu z Lazio, zespół wygrywał z FC Koeln (5:1), Borussią Dortmund (4:2) oraz Werderem Brema (3:1). Jak zatem widać, ofensywa ekipy z Monachium znajduje się ostatnio w iście wybornej formie. Jedyne, co może niepokoić sympatyków zespołu to defensywa, która już od 6 spotkań nie potrafi zachować czystego konta.

Wysoka porażka z Bayernem mocna nadszarpnęła morale piłkarzy Lazio. Tuż po starciu z Bawarczykami, Rzymianie niespodziewani przegrali z Bologną (0:2) oraz bez większej walki ulegli przeciętnie grającemu Juventusowi (1:3). W ostatniej kolejce Lazio w końcu zanotowało wygraną, jednak zwycięstwo wynikiem 3:2 nad ostatnim w tabeli Crotone nie jest w żadnym wypadku jakimkolwiek powodem do dumy. Szanse ekipy ze stolicy Włoch na awans do ćwierćfinału są iluzoryczne, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę jej ostatnie popisy w lidze.

Bayern Monachium – Lazio kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Bayernu – 1.35; remis – 5.5; zwycięstwo Lazio – 7.85.

Bayern Monachium – Lazio nasze typy

Wiele wskazuje, że rewanżowe starcie będzie przebiegać podobnie do pierwszego spotkania. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 3.5 gole w meczu.

Bayern Monachium – Lazio | Typ: BTTS @1.66 STS

Bayern Monachium – Lazio | Typ: over 3.5 gole @1.99 STS