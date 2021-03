Dinamo Zagrzeb – Tottenham. Typy, kursy (18.03.2021)

Czwartek z Ligą Europy zapowiada się naprawdę ciekawie. Choć pojedyncze dwumecze zostały praktycznie rozstrzygnięte w pierwszym spotkaniu to w piłce nożnej wszystko jest możliwe i nigdy nie można wykluczać niespodzianek. Fani Tottenhamu na pewno nie wyobrażają sobie sytuacji w której ich ulubieńcy nie dostaną się do ćwierćfinału Ligi Europy. Gracze z Londynu wygrali swój pierwszy mecz 2:0 i teraz przyjadą do Chorwacji żeby dokończyć dzieła. Mimo wszystko zawodnicy Dinama Zagrzeb nie mają nic do stracenia i na pewno zagrają na bardzo solidnym poziomie, który być może pozwoli im powalczyć z ekipą z Londynu. Jedno jest pewne – kibice na całym świecie powinni być świadkami ciekawego starcia w Chorwacji.

Dinamo Zagrzeb – Tottenham zapowiedź (czwartek, 18:55)

Gospodarze dzisiejszego spotkania w poprzedni weekend bez większych problemów poradzili sobie ze swoimi rywalami na krajowym podwórku. Teraz zadanie będzie jednak zdecydowanie trudniejsze, bo na Stadion Maksimir przyjadą zawodnicy Tottenhamu, którzy chcą zapewnić sobie awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Gospodarze dzisiejszego starcia nie mają jednak absolutnie nic do stracenia, bo ciężko będzie odrobić straty z pierwszego spotkania i gracze Dinama mogą co najwyżej pokazać się z dobrej strony i dać dobre widowisko kibicom obydwu ekip.

Goście dzisiejszego meczu przegrali w niedzielę z Arsenalem i na pewno było to ogromne rozczarowanie dla Jose Mourinho. Portugalczyk na pewno miał nadzieję na zwycięstwo w derbowym spotkaniu, ale teraz jego gracze muszą pokazać się z dobrej strony w rewanżowym starciu w Chorwacji. Na pewno brak awansu będzie ogromnym rozczarowaniem i zawodnicy Tottenhamu wiedzą, że muszą wejść do ćwierćfinału Ligi Europy. Goście nie mogą jednak dzisiaj zlekceważyć swoich rywali, bo może się to dla nich bardzo źle skończyć.

Dinamo Zagrzeb – Tottenham kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Tottenham. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.99. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Dinamo Zagrzeb – Tottenham, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.55. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.70.

Dinamo Zagrzeb – Tottenham nasze typy

Pierwszy mecz był prowadzony pod dyktando ekipy z Londynu i można spodziewać się, że w rewanżu to wszystko będzie wyglądać bardzo podobnie. Tottenham dysponuje zdecydowanie większym potencjałem kadrowym, a dodatkowo po ostatniej przegranej z Arsenalem będą oni mieli nadzieję na wygranie tego meczu, żeby fani mogli jak najszybciej zapomnieć o porażce w derbach. Na pewno goście podejdą do tego starcia z odpowiednim zaangażowaniem, bo Liga Europy może być jednyną okazją do zdobycia miejsca do gry w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/22. Gospodarze z Chorwacji będą chcieli pokazać się z dobrej strony i od czasu do czasu postraszą Tottenham, ale raczej to goście powinni wygrać drugie spotkanie w tym dwumeczu.

Dinamo Zagrzeb – Tottenham | Typ: Tottenham @1.99 BETFAN

Dinamo Zagrzeb – Tottenham | Typ: obie drużyny strzelą gol @1.73 BETFAN