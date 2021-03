Xabi Alonso nowym trenerem Borussii Moenchengladbach

Sensacyjne wieści dochodzą z Niemiec. Według “Bilda” trenerem Borussii Moenchengladbach w sezonie 2021/2022 ma zostać Xabi Alonso.

Lider z rezerwami

Dla 114-krotnego reprezentanta Hiszpanii byłaby to pierwsza poważna praca trenerska. 39-latek do tej pory zajmował się bowiem zespołem Realu Madryt U-14 (2018-2019), w lipcu 2019 objął zaś rezerwy Realu Sociedad San Sebastian, które aktualnie zajmują 1. miejsce w tabeli Segunda Division B – grupo II. Dotychczasowy bilans drużyny z Instalaciones de Zubieta pod wodzą byłego gracza Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernu Monachium to 23 zwycięstwa, 12 remisów i 12 porażek w 47 meczach.

Wyprzedził Glasnera i Kohfeldta

Działacze “Źrebaków” nowego szkoleniowca szukali od połowy lutego, gdy Marco Rose ogłosił, że latem przenosi się do Borussii Dortmund. W medialnych spekulacjach największe szanse na angaż w jego miejsce dawano Oliverowi Glasnerowi (3. miejsce po 26. kolejkach w tabeli Bundesligi z VfL Wolfsburg). Branonpod uwagę także Floriana Kohfeldta z Werderu Brema.

Angaż niedoświadczonego Hiszpana to zatem wielka sensacja. Poza dobrymi występami z rezerwami Realu Sociedad, dla włodarzy dziesiątego zespołu ligi niemieckiej wpływ miała znajomość języka niemieckiego. Xabi Alonso cztery lata grał bowiem w Bayernie Monachium. Mógł zadecydować także fakt współpracy w czasie kariery piłkarskiej z uznanymi trenerami. Między innymi z Rafaelem Benitezem, Manuelem Pellegrinim, Jose Mourinho czy Pepem Guardiolą.