Irlandia – Luksemburg. Typy, kursy (27.03.2021)

Pierwsza kolejka eliminacji w grupie A nie przyniosła sensacyjnych rozstrzygnięć – Portugalia minimalnie zwyciężyła z Azerbejdżanem, a Serbia po emocjonującym starciu zdobyła komplet punktów z Irlandią. Dla wyspiarzy dzisiejsze starcie będzie stanowiło zatem próbę starcia plamy i nawiązania walki przynajmniej o baraże.

Irlandia – Luksemburg zapowiedź (sobota, 20:45)

Irlandczycy borykają się ze sporymi problemami i od bardzo długiego czasu nie potrafią odnieść zwycięstwa. Warto tylko powiedzieć, że od blisko dwóch lat zwyciężyli tylko w dwóch towarzyskich spotkaniach, w których ich rywalami były zdecydowanie słabsi rywale czyli Bułgaria i Nowa Zelandia. Ostatnie dziesięć konfrontacji to ani jednego zwycięstwa, co ukazuje ogromny problem Irlandczyków. Większość spotkań ukazuje główną bolączkę tej drużyny, czyli słabość w ofensywie. Rozgrywki w dywizji B Ligi Narodów to zaledwie jedna zdobyta bramka. W środę Irlandczycy aż dwukrotnie trafiali do siatki, ale mimo to nie urwali nawet punktu Serbom.

Piłka nożna w Luksemburgu zrobiła ogromny progres. Z jednej z najsłabszych drużyn na kontynencie stała się ekipą regularnie pokonującą europejskich słabeuszy. Oczywiście do solidnego poziomu nadal jeszcze sporo im brakuje, ale ostatnie wyniki pokazują, że w pojedynczych spotkaniach potrafią zagrozić lepszym zespołom. Występy w dywizji C Ligi Narodów to aż dziesięć zdobytych punktów i walka o awans do dywizji B. Dzisiaj rozpoczną oni eliminacje i będą próbowali postraszyć Irlandię.

Irlandia – Luksemburg kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Irlandii, kurs: 1.62

– remis, kurs: 3.90

– zwycięstwo Luksemburga, kurs: 6.00

Irlandia – Luksemburg nasze typy

Faworytem tego pojedynku mimo wszystko jest ekipa gospodarzy, która naszym zdaniem wymęczy minimalne zwycięstwo. Nie przewidujemy jednak dużej liczby bramek, a widowisko raczej nie będzie stało na najwyższym poziomie.

Irlandia – Luksemburg | Typ: Irlandia wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych oraz Luksemburg otrzyma najwięcej żółtych kartek @3.50 BETFAN

Irlandia – Luksemburg | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.70 BETFAN