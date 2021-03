Ukraina – Finlandia. Typy, kursy (28.03.2021)

Ukraina eliminacje MŚ 2022 rozpoczęła od niespodziewanego remisu z Francją. Czy w niedzielę poradzi sobie w rywalizacji z Finlandią?

Ukraina – Finlandia zapowiedź

Podział punktów z mistrzami świata 2018 i wicemistrzami Europy 2016 to dobra wiadomość dla ukraińskich kibiców. Ich pupile bowiem nie mieli ostatnio dobrej passy. W listopadzie przegrali towarzysko z Polską (0:2), a także ze Szwajcarią (1:3) i Niemcami (0:3) w Lidze Narodów. Jeśli cofnęlibyśmy się aż do września, okazuje się, że nasi wschodni sąsiedzi przegrali aż sześć z siedmiu meczów! (w tym 1:7 z Francją i 0:4 z Ukrainą).

Finom wiedzie się o niebo lepiej. Walkę o bilety na mundial rozpoczęli od remisu z Bośnią i Hercegowiną (2:2). W Lidze Narodów zaś przegrali z Walią (1:2), ale wygrali z Bułgarią (2:0). No i nie zapominajmy o jednym z największych sukcesów w historii fińskiej kadry – towarzyską wiktorią z Francją 2:0 na Stade de France.

Co ciekawe, w historii obie reprezentacje potykały się ze sobą zaledwie dwukrotnie. W eliminacjach MŚ 2018, Ukraina za każdym razem była lepsza, zwyciężając 2:1 na wyjeździe i 1:0 u siebie.

Ukraina – Finlandia kursy

Totolotek zdecydowanie stawia na Ukraińców (kurs 1,70). Kurs na zwycięstwo „Suomi” to 5,88, zaś stawiając na remis, można zarobić 3,55.

Ukraina – Finlandia nasze typy

Remis z Francją na wyjeździe to oczywiście cenny wynik, ale kto uważnie oglądał to spotkanie, ten wie, że Ukraina miała wówczas masę szczęścia. To wciąż zespół, któremu daleko do formy z eliminacji EURO 2020 (sześć zwycięstw i dwa remisy), dlatego obstawiamy podział punktów.

Ukraina – Finlandia | Typ: remis @3,55 Totolotek

Ukraina – Finlandia | Typ: poniżej 2,5 goli @1,67 Totolotek