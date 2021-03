🇩🇪 Niemcy – Macedonia 🇲🇰 Typy, kursy (31.03.2021)

Zakończenie marcowego zgrupowania reprezentacji w wykonaniu Niemców to spotkanie z Macedonią Północną. Ekipa Joachima Loewa z kompletem punktów prowadzi w grupie J, a co jeszcze bardziej imponujące – nie stracili oni ani jednej bramki.

Niemcy – Macedonia zapowiedź (środa, 20:45)

Reprezentacja Niemiec bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w swojej grupie eliminacyjnej wygrywając zarówno z Islandią jak i Rumunią. Oczywiście nie są to ekipy na najwyższym poziomie, ale pewne zwycięstwa „na zero z tyłu” są godne uwagi. To właśnie defensywa Die Mannschaft stanowiła największy problem Joachima Loewa, a dwa takie mecze mogą być dobrym prognostykiem na przyszłość.

Macedonia nie jest w tak dobrej sytuacji i najprawdopodobniej nie będzie walczyć o najwyższe cele. Tabela wygląda obecnie tak, że mogą oni powalczyć o udział w barażach, co na pewno byłoby kapitalnym rezultatem dla tej reprezentacji. Dwa pierwsze mecze to minimalna porażka z Rumunią oraz pewne zwycięstwo z Liechtensteinem. W starciu wyjazdowym z Niemcami stoją oni raczej na straconej pozycji, ale na pewno nie oddadzą punktów bez walki.

Niemcy – Macedonia kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Niemiec, kurs: 1.10

– remis, kurs: 10.75

– zwycięstwo Macedonii, kurs 26.40

Niemcy – Macedonia nasze typy

Niemcy wyglądają bardzo dobrze na starcie tych eliminacji i spodziewamy się ich kolejnego zwycięstwa. Macedończycy nie należą jednak do najsłabszych ekip i raczej nie powinno to być starcie z absolutną dominacją gospodarzy.

Niemcy – Macedonia | Typ: Niemcy wygrają i powyżej 2,5 gola @1.47 BETFAN

Niemcy – Macedonia | Typ: Niemcy wygrają i wykonają najwięcej rzutów rożnych oraz Macedonia Północna otrzyma najwięcej żółtych kartek @1.65 BETFAN