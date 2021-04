🇵🇱 Miedź Legnica – 🇵🇱 Radomiak Radom. Typy, kursy (3.04.2021)

Miedź Legnica jest coraz niżej w tabeli Fortuna I ligi. Szanse na to, że legniczanie w sobotą poprawią swoją pozycję są niewielkie.

Miedź Legnica – Radomiak Radom zapowiedź

Wiosna 2021 jest póki co tragiczna dla podopiecznych Jarosława Skrobacza. W pięciu meczach odnieśli bowiem tylko jedno zwycięstwo (poza tym dwa remisy i dwie porażki). To o tyle dziwne, że w zimowych sparingach piłkarze z Dolnego Śląska prezentowali się znakomicie (cztery wygrane, dwa remisy).

Radomiak rundę rewanżową także zaczął nie najlepiej (porażka Chrobrym Głogów, remis z Widzewem Łódź). Ostatnio jednak w zespole Dariusza Banasika widać ewidentną poprawę (dwa zwycięstwa z rzędu – z GKS Jastrzębie i Górnikiem Łęczna).

Jesienią w Radomiu lepsza była Miedź, która wygrała 2:0. Co ciekawe, sytuacje po których padały bramki, były jedynymi, jakie tego dnia stworzyli sobie legniczanie.

Miedź Legnica – Radomiak Radom kursy

Bukmacherzy przewidują zacięte spotkanie. Kurs na zwycięstwo Miedzi w Totolotku to 2,56, ale kurs na triumf Radomiaka jest niewiele większy (2,76). Kurs na remis to z kolei 3,15.

Miedź Legnica – Radomiak Radom nasze typy

My stawiamy jednak na Radomiaka. Piłkarze z Radomia są w znakomitej formie, co udowodnili w zeszły weekend w rywalizacji z jednym z faworytów do awansu, a więc Górnikiem Łęczna. Wygrali 3:0, na bramkę rywali oddali 16 strzałów, w tym 11 celnych! Uważamy, że siłą rozpędu wygrają również w Legnicy.

Miedź – Radomiak | Typ: zwycięstwo Radomiaka @2,76 Totolotek

Miedź – Radomiak | Typ: powyżej 2,5 goli @2,11 Totolotek