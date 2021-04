Aston Villa – Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (04.04.2021)

Aston Villa zmierzy się dziś z Fulham w jednym ze spotkań Premier League. Dla gospodarzy spotkanie to nie ma już większego znaczenia, gdyż w zasadzie odpadli oni z walki o europejskie puchary. Goście z kolei walczą o utrzymanie i każdy punkt jest dla nich na wagę złota.

Aston Villa – Fulham zapowiedź (niedziela, 17:30)

Trudy obecnego sezonu wydają się być dla Aston Villi coraz bardziej odczuwalne. The Villans nie są już tak dobrze dysponowani jak jeszcze kilka tygodni temu i zaczynają tracić coraz więcej punktów. Ostatnie siedem kolejek ligowych to zaledwie jedno zwycięstwo i trzy remisy, co przełożyło się obecnie na 11. miejsce w tabeli. Miejsce w środku stawki na pewno byłoby „brane w ciemno” przed sezonem dla fanów Aston Villi, ale dobrze wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc kolejne punkty mogłyby pozwolić na jeszcze wyższą lokatę.

Jeśli chodzi o Fulham to ich sytuacja jest znacznie gorsza, a finisz sezonu zapowiada się w ich przypadku bardzo emocjonująco. The Cottagers znajdują się w strefie spadkowej ze stratą dwóch punktów do poprzedzającej ich ekipy Newcastle. Londyńczycy grają nieźle jak na swoje standardy i przegrywają z reguły tylko z zespołami wysoko notowanymi jak Tottenham czy Manchester City. Pierwszy mecz w tym sezonie pomiędzy Fulham a Aston Villą zakończyło się pewnym zwycięstwem tych drugich aż 3:0.

Aston Villa – Fulham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Aston Villi, kurs: 2.40

– remis, kurs: 3.25

– zwycięstwo Fulham, kurs: 3.30

Aston Villa – Fulham nasze typy

Pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie, ale to goście powinni mieć większą motywację potrzebną do uzyskania korzystnego rezultatu. Pytanie, które się pojawia, to czy Fulham będzie w stanie poradzić sobie z coraz wyższą presją? Naszym zdaniem wynik będzie oscylował wokół bramkowego remisu.

Aston Villa – Fulham | Typ: BTTS @1.90 BETFAN

Aston Villa – Fulham | Typ: X @3.25 BETFAN