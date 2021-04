🇵🇹 FC Porto – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (07.04.2021)

Cho膰 starcie FC Porto z Chelsea nie zapowiada si臋 tak dobrze jak drugie dzisiejsze spotkanie w Lidze Mistrz贸w to fani na pewno nie b臋d膮 mogli narzeka膰 na nud臋. Warto doda膰, 偶e dwumecz zostanie rozegrany w Sevilli, wi臋c 偶adna z tych ekip nie b臋dzie mia艂a przewagi w艂asnego boiska. Bukmacherzy nie maj膮 jednak wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i stawiaj膮 dzisiaj na Chelsea. Londy艅czycy podchodz膮 do tego starcia w bardzo z艂ych nastrojach, bo w poprzedni weekend ekipa West Bromu strzeli艂a na Stamford Bridge a偶 pi臋膰 goli i wyjecha艂a z Londynu z trzema punktami. Dzisiaj jednak zawodnicy Thomasa Tuchela musz膮 zapomnie膰 o krajowym podw贸rku i skupi膰 si臋 na bardzo wa偶nym meczu w Lidze Mistrz贸w, bo Chelsea na pewno sta膰 na awans do p贸艂fina艂u Ligi Mistrz贸w.

FC Porto – Chelsea zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Portugalska ekipa i tak ju偶 osi膮gn臋艂a fantastyczny rezultat w Lidze Mistrz贸w. Nikt nie spodziewa艂 si臋 awansu FC Porto w dwumeczu z Juventusem, ale dzisiejszym rywalom Chelsea uda艂o si臋 tego dokona膰. Teraz po raz kolejny dru偶yna z Portugalii stanie przed szans膮 sprawienia niespodzianki, a ewentualn膮 nagrod膮 by艂by p贸艂fina艂 Ligi Mistrz贸w. Mimo wszystko nie b臋dzie to 艂atwe zadanie i gracze FC Porto bardzo dobrze o tym wiedz膮.

Zawodnicy Chelsea w 1/8 fina艂u rozprawili si臋 z liderem La Ligi czyli Atletico Madryt. Teraz zadanie przynajmniej na papierze powinno by膰 艂atwiejsze. Jednak偶e w ostatni weekend ekipa Thomasa Tuchela przegra艂a na w艂asnym obiekcie z West Bromem i by膰 mo偶e jest to pocz膮tek pierwszego kryzysu Chelsea pod wodz膮 niemieckiego szkoleniowca. Dzisiejsze spotkanie b臋dzie wi臋c dla ekipy z Londynu bardzo wa偶ne. Ewentualna wygrana pozwoli zapomnie膰 im o niepowodzeniach na krajowym podw贸rku, ale pora偶ka mo偶e wywo艂a膰 kolejne negatywne emocje w szeregach Chelsea.

FC Porto – Chelsea kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Chelsea. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.85. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu FC Porto 鈥 Chelsea, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo ekipy z Portugalii wyceniane jest po kursie 4.45.

FC Porto – Chelsea nasze typy

Spotkanie odb臋dzie si臋 na neutralnym terenie i dlatego bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci co do doboru faworyta tego starcia. Chelsea ma w swoich szeregach zdecydowanie lepszych zawodnik贸w i brak zwyci臋stwa tej ekipy w tym dwumeczu b臋dzie ogromnym zaskoczeniem dla wielu ekspert贸w. Mimo wszystko Londy艅czycy w poprzedni weekend stracili pi臋膰 goli na w艂asnym obiekcie z West Bromem i na pewno fani Chelsea mog膮 by膰 bardzo zaniepokojeni form膮 swoich graczy przed dzisiejszym starciem. Ten sezon Porto na krajowym podw贸rku nie jest jednak idealny, bo szanse na mistrzostwo Portugalii jest bardzo ma艂e i dlatego mo偶na spodziewa膰 si臋 ciekawego meczu, z kt贸rego to Londy艅czycy wyjd膮 zwyci臋sko.

FC Porto 鈥 Chelsea | Typ: Chelsea @1.85 BETFAN

FC Porto 鈥 Chelsea | Typ: Poni偶ej 3.5 goli w spotkaniu + Mason Mount odda minimum jeden celny strza艂 @2.20 BETFAN