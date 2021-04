🇩🇪 Bayern Monachium – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (07.04.2021)

Najciekawszym 艣rodowym starciem w Lidze Mistrz贸w b臋dzie spotkanie Bayernu Monachium z PSG. Cho膰 gospodarze zagraj膮 dzi艣 bez Roberta Lewandowskiego, to bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 ich zwyci臋stwa. Go艣cie jednak chc膮 zrewan偶owa膰 si臋 za zesz艂oroczny fina艂 Ligi Mistrz贸w i wygra膰 w tym dwumecz. Nie b臋dzie to na pewno 艂atwe zadanie, ale w PSG gra wielu 艣wiatowej klasy zawodnik贸w, kt贸rzy na pewno s膮 w stanie pokona膰 Bayern Monachium. Gospodarze po wygranej nad Lipskiem chc膮 kontynuowa膰 dobr膮 pass臋 i tym razem pokona膰 kolejnego mocnego rywala. Przewaga w艂asnego boiska w dzisiejszym starciu mo偶e okaza膰 si臋 kluczowa i z tego w艂a艣nie powodu brak zwyci臋stwa gospodarzy b臋dzie dzisiaj spor膮 niespodziank膮 dla wielu ekspert贸w. Jedno jest pewne 鈥 szykuje si臋 naprawd臋 ciekawy mecz.

Bayern Monachium – PSG zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia po ostatnim zwyci臋stwa nad RB Lipskiem mog膮 by膰 zdecydowanie bardziej spokojni je艣li chodzi o spraw臋 mistrzostwa Niemiec w tym sezonie. Przewaga Bayernu nad drugim miejscem w Bundeslidze jest teraz ca艂kiem spora i mo偶na spodziewa膰 si臋 kolejnego mistrzostwa dla dzisiejszych rywali PSG. Mimo wszystko dru偶yna Roberta Lewandowskiego chcia艂aby r贸wnie偶 obroni膰 tytu艂 Ligi Mistrz贸w, a do tego potrzeba jeszcze kilku dobrych spotka艅 w tych rozgrywkach. Dzisiaj o wygran膮 nie b臋dzie 艂atwo, ale na pewno Bayern sta膰 na dobry wynik.

Gracze PSG na pewno nie spodziewali si臋 pora偶ki z Lille w poprzedni weekend. Jednak偶e Pary偶anie przegrali z t膮 ekip膮 na w艂asnym obiekcie i spadli na drugie miejsce w ligowej tabeli. Nie jest to 艂atwy sezon dla go艣ci dzisiejszego starcia i r贸wnie偶 to starcie nie b臋dzie dla PSG naj艂atwiejsze. Mimo wszystko Bayern wyst膮pi bez swojej najwi臋kszej gwiazdy i by膰 mo偶e to pozwoli francuskiej dru偶ynie osi膮gn膮膰 solidny wynik przed rewan偶owym spotkaniem.

Bayern Monachium – PSG kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Bayern Monachium. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.95. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Bayern Monachium 鈥 PSG, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.05. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.80.

Bayern Monachium – PSG nasze typy

Cho膰 to gospodarze s膮 faworytami tego starcia, to go艣cie z Francji na pewno b臋d膮 chcieli wykorzysta膰 absencj臋 Roberta Lewandowskiego i nie b臋dzie to wcale 艂atwe spotkanie dla zawodnik贸w Bayernu Monachium. Pary偶anie maj膮 jednak swoje problemy, kt贸re by艂o chocia偶by wida膰 w poprzednim meczu Ligue 1 gdzie przegrali na w艂asnym obiekcie z Lille. Ta pora偶ka spowodowa艂a ich spadek na drug膮 pozycj臋 w ligowej tabeli. Dzisiaj jednak go艣cie musz膮 zapomnie膰 o krajowym podw贸rku i skupi膰 si臋 na meczu z obro艅c膮 tytu艂u Ligi Mistrz贸w. Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie, kt贸re powinno sta膰 na bardzo wysokim poziomie. Mimo wszystko to gospodarze w ostatnim czasie wygl膮daj膮 lepiej od swoich rywali z Francji.

Bayern Monachium 鈥 PSG | Typ: Bayern Monachium @1.95 BETFAN

Bayern Monachium 鈥 PSG | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @2.10 BETFAN