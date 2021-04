Getafe – Cadiz 🇪🇸 Typy, kursy (10.04.2021)

Sobota w LaLiga będzie oczywiście stać pod znakiem wieczornego hitu pomiędzy Realem Madryt a Barceloną. Dzień rozpocznie się jednak od nieco mniej ekscytującego pojedynku, w którym Getafe zmierzy się z Cadiz. Obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli i nie mogą być jeszcze w stu procentach pewne utrzymania.

Getafe – Cadiz zapowiedź (sobota, 14:00)

Getafe kompletnie nie przypomina w tym sezonie zespołu z poprzedniej kampanii, który to do samego końca liczył się w walce o europejskie puchary. Obecnie, ekipa z Madrytu plasuje się dopiero na 15. miejscu w tabeli, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie cztery punkty. Ostatnie kolejki nie są jednak tragiczne w ich wykonaniu, bo były to – pewne zwycięstwo z Valencią, a także trzy remisy – z Elche, Osasuną i z Atletico. Mecze z udziałem Getafe nie należą do najbardziej emocjonujących i dzisiaj nie spodziewamy się niczego innego, zwłaszcza, że ich przeciwnikiem będzie Cadiz.

Beniaminek miał w tym sezonie bardzo jasny cel przed sobą i było to oczywiście utrzymanie w LaLiga. Początek kampanii wskazywał na to, że Cadiz może być rewelacją tego sezonu, a niezwykle defensywny i specyficzny styl gry tej drużyny będzie stanowił problem dla każdego. Później było jednak gorzej, a regularne utraty punktów oznaczały spadek w tabeli. Ekipa z Kadyksu ma obecnie sześć punktów przewagi i wydaje się dość bezpieczna, ale kilka kolejnych oczek nadal jest niezbędnych.

Getafe – Cadiz kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Getafe, kurs: 2.05

– remis, kurs: 3.05

– zwycięstwo Cadiz, kurs: 4.70

Getafe – Cadiz nasze typy

Spotkanie nie zapowiada się zbyt emocjonująco, a obie drużyny prezentują na przestrzeni całego sezonu, jak i ostatnio, podobny potencjał. Spodziewamy się wyrównanego pojedynku.

Getafe – Cadiz | Typ: X @3.05 BETFAN

Getafe – Cadiz | Typ: Getafe powyżej 60,5% posiadania piłki @1.87 BETFAN