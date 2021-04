🇩🇪 Borussia Dortmund – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (14.04.2021)

Dzi艣 zobaczymy dwa kolejne rewan偶owe starcia w 膰wier膰fina艂ach Ligi Mistrz贸w. Manchester City powalczy w Dortmundzie z Borussi膮 o obronienie wyniku z pierwszego starcia. Dla Obywateli jest to szansa na drugi p贸艂fina艂 Champions League w historii.

Borussia Dortmund – Manchester City zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Dla gospodarzy dzisiejszej potyczki mecz z Manchesterem City wydaje si臋 by膰 takim, w kt贸rym nie maj膮 oni kompletnie nic do stracenia. Po losowaniu jasnym sta艂o si臋, 偶e to ekipa z Anglii b臋dzie w tej parze uznawana za zdecydowanego faworyta i jakiekolwiek problemy The Citizens nie wchodz膮 w gr臋. Po pierwszym starciu sytuacja nie wygl膮da a偶 tak 藕le dla dortmundczyk贸w, gdy偶 zdo艂ali oni zdoby膰 bramk臋 na wyje藕dzie, kt贸ra pozwala im nadal marzy膰 o awansie. W rozgrywkach ligowych nie idzie im zbyt dobrze, a wywalczenie top 4 na koniec sezonu b臋dzie niezwykle trudnym zadaniem.

Manchester City z kolei walczy艂 b臋dzie o drugi w historii p贸艂fina艂 Ligi Mistrz贸w i najwi臋ksze osi膮gni臋cie w przypadku prowadzenia klubu przez Pepa Guardiol臋. The Citizens nadal maj膮 szans臋 na poczw贸rn膮 koron臋, ale ostatnie tygodnie mog膮 pokazywa膰 pierwsze oznaki zni偶ki formy. Spore problemy w spotkaniu z Borussi膮 Dortmund, czy te偶 pora偶ka ligowa z graj膮cym przez po艂ow臋 meczu w os艂abieniu Leeds dobrze to pokazuj膮.

Borussia Dortmund – Manchester City przewidywane sk艂ady

Borussia Dortmund:聽Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus

Manchester City:聽Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Silva, Foden

Borussia Dortmund – Manchester City kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo BVB, kurs: 4.77

鈥 remis, kurs: 4.25

鈥 zwyci臋stwo Man City, kurs: 1.68

Borussia Dortmund – Manchester City fakty meczowe

鈥 Borussia Dortmund over 2,5 gola 6/7 mecz贸w

鈥 Borussia Dortmund BTTS 6/7 mecz贸w

鈥 Manchester City zdoby艂 pierwsz膮 bramk臋 6/7 mecz贸w

鈥 Manchester City bez czystego konta w 6 ostatnich meczach z Borussi膮 Dortmund

Borussia Dortmund – Manchester City nasze typy

Manchester City dysponuje znacznie mocniejszym zespo艂em i powinien wywalczy膰 awans do p贸艂fina艂u. Gospodarze nie maj膮 jednak nic do stracenia i ich ataki mog膮 przynie艣膰 oczekiwany rezultat. Typujemy gole z obu stron.

Borussia Dortmund 鈥 Manchester City | Typ: BTTS @1.68 BETFAN

Borussia Dortmund 鈥 Manchester City | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych (reg. czas gry) @3.50 BETFAN