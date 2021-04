Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (16.04.2021)

Podbeskidzie Bielsko-Biała na rozpoczęcie kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się z Pogonią Szczecin. Czy “Górale” zatrzymają wicelidera?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin zapowiedź

Podopieczni Roberta Kasperczyka w dobrym stylu rozpoczęli rundę wiosenną, aczkolwiek ostatnio szczególnie nie zachwycają. Bielszczanie wygrali tylko jeden z dziewięciu ostatnich meczów, pokonując 9 kwietnia Wisłę Kraków 2:0. “Górale” aktualnie znajdują się na przedostatnim miejscu w lidze, gromadząc 21 punktów.

Tymczasem “Portowcy” wciąż znajdują się na fotelu wicelidera. Podopieczni Kosty Runjaicia do tej pory zgromadzili 44 punkty, ale choć ostatnio odrobili dwa punkty do pierwszej Legii, wciąż tracą do niej osiem oczek. Trzeba też dodać, że zawsze gdy szczecinianie wygrywali w tym roku, zachowywali czyste konto.

Ostatnie starcie zespołów zakończyło się remisem 1:1. Czy także teraz “Górale” zaskoczą “Portowców” i urwą im punkty?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin kursy

Bukmacherzy przewidują w tym meczu większe szanse gości. Kurs na trzy punkty “Portowców” wynosi 2.00, a gospodarzy 3.05. Z kolei szanse na remis oceniono na 3.30

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin fakty meczowe

“Górale” nie zdobyli więcej niż jednego gola w pięciu ostatnich meczach.

Najlepszym strzelcem licząc piłkarzy obu drużyn jest Kamil Biliński, który ma na koncie 10 trafień.

“Portowcy” mają najmniejszą liczbę straconych goli w lidze. Piłkarze rywali znaleźli drogę do ich bramki tylko 17 razy.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin typy

Wydaje się, że to goście okażą się lepsi w tym pojedynku. Poza tym, gdy “Portowcy” wygrywają, zazwyczaj zachowują czyste konto, czym można się zasugerować także teraz.

Podbeskidzie – Pogoń | Typ: Obie drużyny strzelą gola: nie @1.91 STS

Podbeskidzie – Pogoń | Typ: Pogoń wygra @2.00 STS