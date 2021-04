Hellas Verona – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (20.04.2021)

Pierwszy mecz 32. kolejki Serie A odbędzie się w Weronie na Marc’Antonio Bentegodi. Hellas Verona – Fiorentina to spotkanie 9. z 16. ekipą ligowej tabeli. Mimo, że to goście mają głośniejsze nazwiska w drużynie, to faworytem – choć nieznacznym – będzie drużyna Ivana Juricia.

Hellas Verona – Fiorentina zapowiedź (wtorek, 20:45)

Jurić kolejny sezon zadziwia Włochy i Europę tym, jak spisuje się jego drużyna. Dziewiąte miejsce w końcówce sezonu to bardzo dobra pozycja, w końcu budżet Hellasu to kwestia mniej więcej rocznego kontraktu… Cristiano Ronaldo w Juventusie. Mimo tego potrafią grać skutecznie, przede wszystkim w obronie. 38 straconych goli, to na dzisiaj wynik identyczny, jak Atalanta, nieco gorszy od Milanu i lepszy od Lazio czy Romy. Oczywiście to wszystko odbija się na działaniach ofensywnych, gdyż 39. strzelonymi golami bardziej pasują do dołu tabeli niż góry.

Fiorentina ma na tym samym poziomie atak, ale kłopotem jest defensywa. Zwłaszcza to, co się dzieje z nią w ostatnich tygodniach. Niemal każdy rywal Violi po prostu rozbija ją strzelaniem kilku goli. Od początku marca rozegrali 7 meczów, w których stracili 16 goli! Co ciekawe aż pięciokrotnie w tym okresie przeciwnicy trafiali trzy razy lub więcej do siatki Bartłomieja Drągowskiego. Strach pomyśleć, co by było, gdyby bronił tam słabszy golkiper. Poza nim kluczową postacią jest Serb Dusan Vlahović. Urodzony w 2000 roku napastnik strzelił już 15 goli i trzeba przyznać, że ratuje marny dorobek zespołu. A trzeba pamiętać, że Fiorentina mająca pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, nadal nie jest pewna utrzymania!

Fakty meczowe

Oba zespoły strzeliły w tym sezonie po 39 goli

W 4 z 6 ostatnich meczów Fiorentina traciła po 3 gole lub więcej

Oba zespoły w ostatnim czasie mają kłopoty z wygrywaniem. Hellas wygrało 3 kwietnia, a Fiorentina 13 marca

Hellas Verona – Fiorentina kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Hellas wygra, kurs: 2,65

Fiorentina wygra, kurs: 2,90

Remis, kurs: 3,25

Hellas Verona – Fiorentina typy

Patrząc na ostatnie wyniki jednych i drugich trzeba przyznać, że trochę tych goli pada, zwłaszcza w przypadku Fiorentiny. Dlatego stawiamy na trafienia z obu stron.

Typ: Obie strzelą @ 1,72 TOTALbet