Leicester – West Bromwich Albion 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (22.04.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 czwartkowe spotkanie pomi臋dzy Leicester a West Bromwich Albion. Gospodarze s膮 zdecydowanie wy偶ej w ligowej tabeli, ale przegrali oni swoje dwa ostatnie mecze. Go艣cie za to ruszyli w stron臋 utrzymania i pokonali swoich rywali w dw贸ch poprzednich starciach. Mimo wszystko bukmacherzy nie maj膮 w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy w tym sezonie wygl膮daj膮 zdecydowanie lepiej od swoich dzisiejszych rywali.

Leicester – West Bromwich Albion zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze przegrali swoje dwa ostatnie ligowe mecze i na pewno fani mog膮 zaczyna膰 si臋 martwi膰 tematem czo艂owej czw贸rki w tym sezonie Premier League. Gracze Leicester musz膮 jak najszybciej zacz膮膰 gra膰 na zdecydowanie lepszym poziomie je艣li chc膮 utrzyma膰 to miejsce i nie straci膰 go jak w poprzednim sezonie. Dzisiejsze starcie na papierze nie powinno nale偶e膰 do tych najtrudniejszych, ale jednak go艣cie s膮 w formie i na pewno b臋d膮 chcieli postraszy膰 teoretycznie mocniejszego rywala.

Gracze Big Sama wygrali swoje dwa ostatnie ligowe spotkania i by艂y to zwyci臋stwa w naprawd臋 fantastycznym stylu. Ma艂o kto spodziewa艂 si臋 takiej gry beniaminka i by膰 mo偶e jest to pocz膮tek pi臋knej historii, kt贸ra zako艅czy si臋 ostatecznie utrzymaniem w Premier League. Do tego potrzeba jednak wynik贸w w ko艅c贸wce sezonu i go艣cie bardzo dobrze o tym wiedz膮 i na pewno b臋d膮 chcieli dzisiaj pokaza膰 si臋 z dobrej strony.

Leicester – West Bromwich Albion przewidywane sk艂ady

Leicester:聽Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho

West Bromwich Albion:聽Johnstone; Furlong, O鈥橲hea, Bartley, Townsend; Phillips, Yokuslu, Maitland-Niles, Robinson; Pereira; Diagne

Leicester – West Bromwich Albion kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Leicester. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.60. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Leicester 鈥 West Bromwich Albion, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.80.

Leicester – West Bromwich Albion fakty meczowe

鈥 Gospodarze nie przegrali pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich mecz贸w z WBA.

鈥 Go艣cie nie zachowali czystego konta w 9 ostatnich bezpo艣rednich starciach z Leicester.

鈥 W ostatnich 9 bezpo艣rednich spotkaniach a偶 7 razy obie dru偶yny strzela艂y gola.

Leicester – West Bromwich Albion nasze typy

Gospodarze dzisiejszego spotkania s膮 faworytami tego starcia, ale go艣cie w ostatnim czasie nie graj膮 藕le i wci膮偶 walcz膮 o utrzymanie w Premier League. Mimo wszystko zawodnicy Leicester wci膮偶 maj膮 nadziej臋 na zaj臋cie miejsce w czo艂owej czw贸rce, kt贸ra da im awans do Ligi Mistrz贸w. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶na spodziewa膰 si臋 zwyci臋stwa gospodarzy, kt贸rzy w swoich szeregach maj膮 lepszych graczy od swoich rywali z samego do艂u tabeli Premier League.

Leicester 鈥 West Bromwich Albion | Typ: Leicester @1.60 STS

Leicester 鈥 West Bromwich Albion | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2,5 goli @2.45 STS