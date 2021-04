FC Porto – Vitoria Guimaraes 🇵🇹 Typy, kursy (22.04.2021)

Cały czas goniące za Sportingiem FC Porto podejmie dzisiaj Vitorię Guimaraes. Forma gości w ostatnich tygodniach nie powala na kolana, czy to z kolei oznacza łatwą wygraną gospodarzy?

FC Porto – Vitoria Guimaraes zapowiedź (czwartek, 22:00)

Po gorszym okresie z początku sezonu nie ma w obozie Porto już śladu. Ekipa z Estadio do Dragao notuje obecnie serię sześć ligowych wygranych z rzędu. Co imponujące, Porto w tym czasie straciło zaledwie 2 gole. Smoki robiły cały czas swoje, dzięki czemu strata do Sportingu nie powiększała się tak bardzo, jak można by było się spodziewać. Trzeci remis w ostatnich pięciu meczach ekipy z Lizbony sprawił, że gospodarze dzięki wygranej w dzisiejszym meczu mogą zniwelować stratę do lidera do zaledwie 4 punktów. Sergio Oliveira ma na swoim koncie 12 goli oraz 5 asyst, Mehdi Taremi z kolei może pochwalić się 11 trafieniami oraz 6 asystami, obaj zawodnicy plasują się w czołowej piątce klasyfikacji najlepszych strzelców ligi portugalskiej. Warto w tym wypadku zwrócić uwagę na fakt, iż Irańczyk trafiał do siatki w każdym z trzech ostatnich spotkań.

Skromna wygrana wynikiem 1:0 nad Santa Clarą pozwoliła piłkarzom Vitorii na przerwanie serii aż pięć porażek z rzędu. Niemniej, biorąc pod uwagę ostatnich dziesięć spotkań, była to ich zaledwie druga wygrana, w pozostałych meczach zespół ponosił porażki. Co więcej, poprzednie pięć wyjazdowych starć Guimaraes aż czterokrotnie kończyło się porażkami, raz natomiast dochodziło do podziału punktów. Mecze Vitorii z Porto bywały w przeszłości naprawdę wyrównane. W każdym z trzech poprzednich bezpośrednich starć obie ekipy strzelały bramkę, spotkanie te kończyły się jednak za każdym razem wygraną Porto – 1:2; 1:2; 2:3.

FC Porto – Vitoria Guimaraes przewidywane składy

FC Porto: Marchesin; Nanu, Mbemba, Pepe, Sanusi; Uribe, Grujic, Oliveira; Corona, Taremi, Diaz

Vitoria Guimaraes: Varela; Fernandes, Amaro, Mumin; Sacko, Pepelu, Andre, Mensah; Edwards, Estupinan, Rochinha

FC Porto – Vitoria Guimaraes kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Porto – 1.21; remis – 5.10; zwycięstwo Vitorii – 9.00.

FC Porto – Vitoria Guimaraes fakty meczowe

– Porto zdobywało pierwszego gola w 8 z 9 ostatnich spotkań.

– Porto wygrało 4 poprzednie spotkania przeciwko Vitorii Guimaraes.

– W 4 z 5 poprzednich spotkań Porto padały maksimum 2 gole.

FC Porto – Vitoria Guimaraes nasze typy

Piłkarze Porto znajdują się w naprawdę kapitalnej formie. Mimo, iż goście znajdują się ostatnio w słabej formie, bierzemy poprawkę na bezpośrednie starcie tych drużyn i stawiamy dzisiaj na wygraną Porto oraz under 4.5 gole w meczu. Do tego typujemy, że bramkę zdobędzie dzisiaj Mehdi Taremi, który strzela ostatnio jak na zawołanie.

FC Porto – Vitoria Guimaraes | Typ: Porto + under 4.5 gole @1.55 BETFAN

FC Porto – Vitoria Guimaraes | Typ: strzelec gola – Mehdi Taremi @2.05 BETFAN Player Bets