Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (30.04.2021)

Śląsk Wrocław w piątek zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. Kto będzie górą w najbliższych derbach Dolnego Śląska?

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin zapowiedź

Po 27. kolejce PKO Ekstraklasy drużyna gospodarzy zajmowała ósme miejsce w lidze, z 38 punktami na koncie. Widać, że przyjście do klubu trenera Jacka Magiery dało zespołowi pozytywny impuls. Wrocławianie wciąż są w walce o europejskie puchary, pod warunkiem, że awansuje do nich czwarte miejsce. Do tej lokaty piłkarze ze stolicy Dolnego Śląska tracą tylko punkt.

Trzy pozycje wyżej w lidze znajdują się jednak podopieczni Martina Seveli. “Miedziowi” mają ostatnio dobry czas – w czterech minionych meczach zdobyli 10 punktów. Dzięki temu plotki o możliwym zwolnieniu trenera zostały zażegnane, a lubinianie z 39 punktami na koncie wciąż są w grze o awans do pucharów.

Ostatnie starcia drużyn obfitowały w bramki. W poprzednim pojedynku lepsze okazało się Zagłębie, które wygrało u siebie 2:1, z kolei wcześniej pokonało wrocławian 3:1. Czy najbliższe derby Dolnego Śląska po raz trzeci z rzędu zakończą się triumfem “Miedziowych”?

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku wyrównane szanse obu zespołów. Kurs na triumf WKS-u jest nieco niższy – wynosi 2.60, natomiast ich rywali 2.80. Za to szanse na remis oceniono na 3.25.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin fakty meczowe

WKS nie wygrał w trzech ostatnich derbach Dolnego Śląska.

Zagłębie kontynuuje serię czterech meczów bez porażki.

W każdym z czterech poprzednich spotkań “Miedziowi” zdobywali przynajmniej dwie bramki.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin typy

W derbach Dolnego Śląska zawsze jest gorąco, i tak też może być tym razem. Ostatnie trzy starcia kończyły się golami z obu stron i przynajmniej trzema trafieniami w ciągu meczu. Może tym razem będzie podobnie?

Śląsk – Zagłębie | Typ: Obie drużyny strzelą @1.68 STS

Śląsk – Zagłębie | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.87 STS