🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (12.06.2021)

Sobotnie zmagania podczas Euro 2020 rozpoczniemy w Baku, gdzie Walia zmierzy się ze Szwajcarią. Spotkanie zapowiada się na bardzo wyrównane, a udane otwarcie imprezy będzie niezwykle ważne dla obu ekip. Kto zaprezentuje się z lepszej strony?

Walia – Szwajcaria zapowiedź (sobota, 12.06.2021, 15:00)

Walijczycy mają za sobą bardzo udany okres. Co prawda w eliminacjach do Mistrzostw Europy o awans musieli drżeć do ostatniego meczu, ale udało im się ostatecznie znaleźć w grupie przed Słowacją i Węgrami. Liga Narodów to jeszcze lepsza gra wyspiarzy – 16 punktów w sześciu meczach dało im bezproblemowy awans do dywizji A. Jeśli chodzi natomiast o eliminacje do Mistrzostw Świata Walijczycy ponieśli porażkę z Belgią, która była „wliczona w koszty” oraz zwyciężyli w arcyważnym starciu z reprezentacją Czech.

Szwajcarzy z kolei świetnie poradzili sobie w grupie eliminacyjnej do Euro wygrywając ją przed Danią i Irlandią. Faza grupowa Ligi Narodów przyniosła jednak pewną weryfikację, gdyż Helweci nie byli w stanie nawiązać walki z Hiszpanią oraz Niemcami. Sześć punktów w tak wymagającej grupie i uniknięcie spadku do dywizji B może zostać uznane jednak za pewien sukces, podobnie jak komplet punktów w dwóch pierwszych meczach eliminacji do Mistrzostw Świata.

Walia – Szwajcaria przewidywane składy

Walia – Szwajcaria kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Walii, kurs: 3.65

– remis, kurs: 3.00

– zwycięstwo Szwajcarii, kurs: 2.16

Walia – Szwajcaria fakty meczowe

Walia – Szwajcaria nasze typy

Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i może mieć gigantyczny wpływ na losy obu drużyn na Euro 2020. Uważamy, że oba zespoły będą chciały przede wszystkim uniknąć porażki, co nie zwiastuje nam wielu okazji do trafień. Gramy podział punktów i under bramkowy.

Walia – Szwajcaria | Typ: Remis @3.00 BETFAN

Walia – Szwajcaria | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.53 BETFAN