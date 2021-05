🇮🇹 Włochy – Walia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Typy, kursy (20.06.2021)

W swoim ostatnim meczu w grupie Włosi zmierzą się z Walią. Czy Italia znajdzie sposób na ekipą z wysp?

Włochy – Walia zapowiedź (niedziela, 20.06.2021, 18:00)

Włosi to bez wątpienia jedna z drużyn, której głębia kadry może robić wrażenie. Ekipa Manciniego nie ma w zasadzie zbyt wielu słabych punktów, a niemal na każdej pozycji selekcjoner może wystawić zawodnika z topowego klubu. Włoskie społeczeństwo, słynące z ogromnej pasji do futbolu, z upragnieniem czeka na powrót czasów, kiedy to Italia rozdawała karty w światowym futbolu. Ostatnie Euro, mimo kryzysu tożsamościowego kadry, było dla Włochów udane, z zawodników którzy na papierze nie mieli szans na sukces, Antonio Conte stworzył naprawdę zgraną i efektowną ekipę. Wtedy jednak włoskiej kadrze zabrakło po prostu trochę szczęścia.

Walijczycy na poprzednim Euro sprawili niemałą niespodziankę, kiedy to awansowali do półfinału turnieju. Niestety jednak w tamtym spotkaniu zespół nie dał rady Portugalii, jednak historyczny turniej głęboko zapadł w pamięci wszystkim Walijczykom. Zespół przed Euro przeżywał sporo zawirowań, głównie za sprawą wcześniejszego trenera kadry Ryana Giggsa i jego problemów z prawem. Na poprzednich Mistrzostwach Europy sercem i motorem napędowym Walijczyków był Gareth Bale, wiele się jednak od tego czasu zmieniło i mimo niewątpliwie lepszej gry w reprezentacji niż w klubie, Walijczyk nie jest już tym samym piłkarzem co kiedyś.

Włochy – Walia przewidywane składy

Kadry obu reprezentacji poznamy na kilka tygodni przed Mistrzostwami Europy 2020. Wtedy też będziemy mogli spekulować o przewidywanych składach, które pojawią się w tym miejscu.

Włochy – Walia kursy bukmacherów

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

zwycięstwo Włoch, kurs:

remis, kurs:

zwycięstwo Walii, kurs:

Włochy – Walia fakty meczowe

Włochy – Walia nasze typy

Nie spodziewamy się w tym spotkaniu wielkich fajerwerków z którejkolwiek ze stron. Walijczycy są z reguły usposobieni bardzo defensywnie, co powinno być jeszcze bardziej uwydatnione w starciu z rywalem z tak wysokiej półki jak Włosi. Typujemy bramkowy under.

Włochy – Walia | Typ: Poniżej 2,5 gola @ BETFAN

Włochy – Walia | Typ: Remis w jednej z połów @ BETFAN