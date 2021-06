🇭🇷 Chorwacja – Czechy 🇨🇿 Typy, kursy (18.06.2021)

Chorwacja w swoim drugim meczu w grupie D EURO 2020 podejmie Czechów. Nastroje w obu krajach przed ME są zgoła odmienne.



Chorwacja – Czechy zapowiedź (piątek, 18.06.2020, 18:00)

Po MŚ 2018 podopieczni Zlatko Dalicia wyraźnie obniżyli loty. Obok Szwajcarii, ze wszystkich zwycięzców grup eliminacji EURO 2020 zdobyli najmniej punktów (17). Do tego doszła kompromitacja w drugiej edycji Ligi Narodów (pięć porażek, w tym 1:4 z Francją i 2:4 z Portugalią). Od spadku do Dywizję B Chorwatów uchronił tylko lepszy bilans bramek od Szwecji. Także eliminacje MŚ 2022 nie zaczęły się po myśli Luki Modricia i spółki. Niby w trzech meczach wywalczyli sześć punków, ale potrafili pokonać tylko Cypr (1:0) i Maltę (3:0). Przegrali za to ze Słowenią (0:1).

Nastroje w Czechach są o niebo lepsze. Wymarzony awans do Dywizji A Ligi Narodów (mimo dwóch porażek ze Szkocją) oraz cztery punkty w trzech pierwszych spotkaniach kwalifikacji do mundialu (porażka z Walią, ale i cenny remis z Belgią). Nie dziwi więc, że w kraju naszych południowych sąsiadów, kibice są dobrej myśli przed rywalizacją z wicemistrzami świata.

Ostatni raz obie drużyny spotkały się pięć lat temu, także na ME. Na EURO 2016 Czesi przegrywali już 0:2, by w ostatnim kwadransie zdobyć dwie bramki.

Chorwacja – Czechy kursy

Mimo nie najlepszej ostatnio passy, BETFAN stawia jednak na Chorwację (1,96). Kurs na Czechów to z kolei 4,05, zaś kurs na remis to 3,20.

Czy Chorwacja ma jeszcze szanse na awans?

Porażka 0:1 z Anglią naturalnie stawia Chorwację w gorszej sytuacji. Kolejny przegrany mecz mógłby mocno pokrzyżować plany reprezentacji Chorwacji, choć przy porażce Szwecji z Anglią, nie oznaczałby pożegnania się z turniejem. Czechy z kolei stoją przed szansą, by już po drugim meczu zagwarantować sobie awans do fazy pucharowej.

Chorwacja – Czechy fakty meczowe

– z dziesięciu ostatnich meczów Chorwatów, osiem powyżej 2,5 gola;

– w dziesięciu ostatnich meczach, Czesi w siedmiu zdobywali minimum jedną bramkę;

– obie reprezentacje w historii mierzyły się ledwie dwa razy, w tych dwóch starciach padło jednak aż 10 bramek ;

Chorwacja – Czechy typy

Czesi są ostatnimi czasy naprawdę nieźle dysponowani. Mają również przetarcie przed EURO 2020 w postaci potyczki z jednym z faworytów turnieju, a więc z Belgią. Nie zdziwi nas zatem, gdyby na Hampden Park w Glasgow, podopieczni Jaroslava Silhavego urwali punkty wicemistrzom świata.

Chorwacja – Czechy | Typ: remis @3,20 BETFAN

Chorwacja – Czechy | Typ: powyżej 2,5 gola @2,27 BETFAN

Inne mecze grupy D

Anglia – Szkocja, zapowiedź, typy, kursy (18.06, 21:00, Londyn)

Chorwacja – Szkocja, zapowiedź, typy, kursy (22.06, 21:00, Glasgow)

Czechy – Anglia, zapowiedź, typy, kursy (22.06, 21:00, Londyn)