Anglia – Szkocja 🇬🇧 Typy, kursy (18.06.2021)

Anglia w bratobójczym starciu w 2. kolejce fazy grupowej EURO 2020 zmierzy się ze Szkocją.

Anglia – Szkocja zapowiedź (piątek, 18.06.2021, 21:00)

Po fenomenalnych eliminacjach EURO 2020 (siedem zwycięstw w ośmiu meczach), w Lidze Narodów Anglicy nieco wyhamowali. W grupie 2 przegrali z Danią (0:1) i Belgią (1:2), przez co nie zdołali zakwalifikować się do „final four” tych rozgrywek. Nastroje poprawili sobie w eliminacjach MŚ 2022. Najpierw pewnie ograli grupowych outsiderów – San Marino (5:0) i Albanię (2:0), by na koniec marcowej fazy kwalifikacji, odnieść cenne zwycięstwo z Polską (2:1). Na chwilę obecną zatem „Synowie Albionu” są na najlepszej drodze aby uzyskać promocję na katarski mundial.

Powody do zadowolenia mają również Szkoci. Tylko o dwa punkty przegrali walkę z Czechami o awans do Dywizji A Ligi Narodów (dwukrotnie pokonali co prawda zwycięzców grupy 2, ale przegrali również dwa mecze – z Izraelem i Słowacją). W eliminacjach MŚ z kolei pewnie pokonali Wyspy Owcze (4:0) oraz zanotowali cenne remisy z Austrią i Izraelem. Przed jesienną fazą kwalifikacji, szkoccy fani mogą być zatem dobrej myśli.

Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się przy okazji eliminacji MŚ 2018. W Londynie lepsza była Anglia, która pewnie wygrała 3:0. W rewanżu w Glasgow padł już jednak remis 2:2.

Anglia – Szkocja kursy

BETFAN nie ma wątpliwości – zdecydowanym faworytem jest czwarty zespół MŚ 2018 (kurs 1,35). Stawiając na Szkotów można zarobić 8,20, zaś kurs na remis to 4,80.

Anglia – Szkocja fakty meczowe

– Anglia nie przegrała czterech ostatnich meczów ze Szkocją;

– w ostatnich pięciu meczach między tymi reprezentacjami padło 16 goli;

– w ostatnich dziesięciu meczach Anglii, sześć powyżej 2,5 gola;

– w ostatnich dziesięciu meczach, w ośmiu Szkoci zdobywali minimum jedną bramkę;

Anglia – Szkocja typy

My także stawiamy na „Synów Albionu”. Z jednym zastrzeżeniem – dla Szkotów ten mecz to będzie sprawa honoru i ambicji, zatem na pewno zdobędą przynajmniej jedną bramkę.

Anglia – Szkocja | Typ: zwycięstwo Anglii @1,35 BETFAN

Anglia – Szkocja | Typ: obie drużyny strzelą @2,09 BETFAN

Inne mecze grupy D

Chorwacja – Szkocja, zapowiedź, typy, kursy (22.06, 21:00, Glasgow)

Czechy – Anglia, zapowiedź, typy, kursy (22.06, 21:00, Londyn)