🇷🇺 Rosja – Dania 🇩🇰 Typy, kursy (21.06.2021)

Na zako艅czenie zmaga艅 grupy B Euro 2020, reprezentacja Rosji zmierzy si臋 z Dani膮. Kt贸ra kadra b臋dzie mia艂a wi臋cej powod贸w do zadowolenia po trzecim grupowym pojedynku?聽

Rosja – Dania zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21.06.2021, 21:00)

Reprezentacja Rosji w bardzo dobrym stylu rozegra艂a eliminacje do Euro 2020, ko艅cz膮c grupowe zmagania na drugim miejscu, uznaj膮c wy偶szo艣膰 tylko Belgii. Warto zaznaczy膰, 偶e pi艂karze Cherchesova zanotowali osiem zwyci臋stw i przegrali zaledwie dwa mecze (oba z Belgi膮), ko艅cz膮c zmagania z bilansem 33:8.

Na przestrzeni ostatnich miesi臋cy, wyniki Rosji pozostawia艂y jednak wiele do 偶yczenia. S艂aba postawa w Lidze Narod贸w, a tak偶e pierwsza wpadka w eliminacjach do mistrzostw 艣wiata sprawi艂y, i偶 przed startem Euro, nastroje w szeregach tej kadry mog艂y by膰 zupe艂nie inne ni偶 tu偶 po zako艅czeniu eliminacji do mistrzostw Europy.

Zupe艂nie inaczej na pocz膮tku 2021 roku prezentowali si臋 Du艅czycy, kt贸rzy z impetem rozpocz臋li eliminacje do mistrzostw 艣wiata, wygrywaj膮c wszystkie trzy mecze z bilansem a偶 14:0. W opinii niekt贸rych kibic贸w czy ekspert贸w, Dania by艂a uznawana za czarnego konia Euro 2020.

Rosja – Dania przewidywane sk艂ady

Rosja: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev; Miranchuk; Dzyuba

Dania: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Braithwaite, Wind, Poulsen

Czy Dania mo偶e jeszcze awansowa膰?

Sytuacja reprezentacji Danii jest bardzo trudna. Samo zwyci臋stwo w starciu z Rosj膮 mo偶e nie wystarczy膰, by zaj膮膰 chocia偶by trzecie miejsce. Z kolei Rosja ma spore szanse na udzia艂 w fazie pucharowej, jednak偶e w meczu z Dani膮 potrzebny by艂by chocia偶by punkt. Ewentualnie Rosjanie mog膮 liczy膰 na korzystny wynik w meczu Finlandia-Belgia i zwyci臋stwo “Czerwonych Diab艂贸w”.

Rosja – Dania kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Dania. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 1.76. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.70. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.65.

Rosja – Dania typy

Maj膮c na uwadze sytuacje obu ekip, mo偶emy spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym nie zabraknie goli.

Rosja – Dania | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.89 @ BETFAN聽

Rosja – Dania | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.29 @ BETFAN聽

