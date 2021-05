Liverpool – Southampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (08.05.2021)

W meczu ko艅cz膮cym sobotnie zmagania na boiskach Premier League Liverpool zmierzy si臋 z Southampton. Dla gospodarzy jest to starcie z kategorii must-win. Go艣cie nie walcz膮 ju偶 o nic, ale z pewno艣ci膮 nie mog膮 by膰 lekcewa偶eni.

Liverpool – Southampton zapowied藕 (sobota, 21:15)

The Reds z pewno艣ci膮 nie zapisz膮 sezonu 2020/2021 do najbardziej udanych. Brak jakiegokolwiek trofeum i walka zaledwie o top 4 nie jest szczytem marze艅 dla fan贸w Liverpoolu, kt贸rzy przed rokiem przecie偶 cieszyli si臋 z pewnego mistrzostwa Anglii. Ekipa Juergena Kloppa ma za sob膮 niezwykle trudny okres, w kt贸rym potraci艂a mn贸stwo punkt贸w. Ostatnie tygodnie to mozolna pr贸ba odrabiania strat, jednak strata punkt贸w z Leeds czy Newcastle nie poprawi艂a sytuacji Liverpoolu.

Southampton przez d艂ugi czas radzi艂o sobie bardzo dobrze w Premier League, jednak kompletne za艂amanie formy przysz艂o鈥 po zwyci臋stwie odniesionym nad Liverpoolem. 艢wi臋ci zacz臋li przegrywa膰 mecz za meczem, a ich aktualna pozycja w tabeli to 16. Spadek do Championship raczej im nie grozi, ale z pewno艣ci膮 nie jest to szczyt marze艅 ekipy Ralpha Hasenhuettla. Ostatnia kolejka to remis z walcz膮cym o top 4 Leicester pomimo gry w os艂abieniu przez niemal ca艂e spotkanie.

Liverpool – Southampton przewidywane sk艂ady

Liverpool:聽Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Southampton:聽McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Salisu; Walcott, Diallo, Ward-Prowse, Armstrong; Redmond, Adams

Liverpool – Southampton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Liverpoolu, kurs: 1.31

remis, kurs: 5.70

zwyci臋stwo Southampton, kurs: 9.88

Liverpool – Southampton fakty meczowe

Liverpool 4 mecze bez pora偶ki, 3 mecze bez zwyci臋stwa

Liverpool BTTS w 4/5 ostatnich mecz贸w

Southampton 5 mecz贸w bez czystego konta

Southampton powy偶ej 2,5 gola w 6/8 ostatnich mecz贸w

W meczach bezpo艣rednich powy偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich mecz贸w

Liverpool – Southampton nasze typy

W tym spotkaniu spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy. Zwa偶aj膮c na du偶膮 liczb臋 bramek w meczach bezpo艣rednich oraz ostatnich starciach Southampton proponujemy tak偶e over bramkowy.

Liverpool 鈥 Southampton | Typ: Liverpool wygra i wykona najwi臋cej rzut贸w ro偶nych oraz Southampton otrzyma najwi臋cej 偶贸艂tych kartek @3.25 BETFAN

Liverpool 鈥 Southampton | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.46 BETFAN