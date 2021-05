Huesca – Athletic Club 🇪🇸 Typy, kursy (12.05.2021)

Niedaleka podr贸偶 czeka Bask贸w z Bilbao, kt贸rzy wybior膮 si臋 do Aragonii. Huesca – Athletic Club to mecz bardzo wa偶ny przede wszystkim dla gospodarzy, kt贸rzy zaciekle walcz膮 o utrzymanie. Dla nich to spotkanie o 6 punkt贸w!

Huesca – Athletic Club zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Dru偶yna trenera Pachety otwiera dzisiaj stref臋 spadkow膮 maj膮c 30pkt na koncie. Taki scenariusz jeszcze kilka tygodni temu by艂 nieco bardziej odleg艂y. Jednak Huesca wpad艂a w ma艂y do艂ek formy i przegra艂a kilka wa偶nych mecz贸w. Mowa o takich rywalach jak Alaves, Getafe czy Cadiz. Z takimi rywalami powinni solidnie zapunktowa膰, a tymczasem polegli za ka偶dym razem! Jedyny pozytyw to niespodziewana wygrana nad Realem Sociedad 1:0. Teraz powinni odprawi膰 kolejny klub z Kraju Bask贸w, ale 艂atwo nie b臋dzie.

Athletic Club de Bilbao od przegranego fina艂u z Barcelon膮, zanotowa艂 seri臋 5 mecz贸w bez pora偶ki. Swoj膮 drog膮 osi膮gaj膮 bardzo ciekawe wyniki. Ograli dw贸ch kandydat贸w do mistrzostwa – Atletico i Seville, ale tak偶e remisowali z Valladolid, Osasun膮 i Betisem. Kr贸tko m贸wi膮c s膮 bardzo nieregularni w swoich wyst臋pach. Potrafi膮 zachwyci膰, a p贸藕niej irytowa膰. Wida膰 te偶, 偶e Marcelino zrobi艂 spore roszady w sk艂adzie, bo miejsce straci艂o kilku podstawowych – do tej pory – zawodnik贸w. By膰 mo偶e to te偶 kwestia ko艅c贸wki sezonu, gdy ju偶 Baskowie o nic nie walcz膮.

Fakty meczowe

Athletic nie przegra艂 pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Huesca zdoby艂a 3 punkty w pi臋ciu meczach

W pierwszym meczu by艂o 2:0 dla Bask贸w

Huesca – Athletic Club kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Huesca wygra, kurs: 2,60

Athletic wygra, kurs: 2,85

Remis, kurs: 3,20

Huesca – Athletic Club typy

Gospodarze musz膮 zagra膰 ofensywnie i wygra膰. Athletic lubi otwarte spotkania, wi臋c powinni艣my zobaczy膰 gole z obu stron.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,95 TOTALbet