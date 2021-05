Tottenham – Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.05.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 艣rodowe spotkanie pomi臋dzy Tottenhamem a Aston Vill膮. Gospodarze wci膮偶 graj膮 o europejskie puchary, a go艣cie tak naprawd臋 odliczaj膮 ju偶 dni do ko艅ca tego sezonu. Z tego w艂a艣nie powodu bukmacherzy i eksperci nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy ze wsparciem swoich kibic贸w powinni by膰 bardziej zmotywowani do lepszej gry. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i mo偶na spodziewa膰 si臋 ciekawego starcia na stadionie w Londynie.

Tottenham – Aston Villa zapowied藕 (艣roda, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania poradzili sobie po zwolnieniu Jose Mourinho i wci膮偶 s膮 w walce o miejsce w czo艂owej sz贸stce Premier League. Zawodnicy Tottenhamu graj膮 o Lig臋 Europy i brak awansu do tych rozgrywek b臋dzie dla fan贸w tej ekipy rozczarowaniem. Potrzeba jednak dobrych wynik贸w w dw贸ch ostatnich meczach tego sezonu i cho膰 dzisiaj wygrana jest bardzo realna, to w ostatnim meczu ekipa z Londynu zagra z Leicester i to na pewno b臋dzie ci臋偶sze wyzwanie.

Go艣cie dzisiejszego meczu nie graj膮 ostatnio zbyt dobrze i raczej gracze Aston Villi my艣l膮 ju偶 o zako艅czeniu tego sezonu i zas艂u偶onych wakacjach. Ten rok by艂 dla nich ci臋偶ki, ale wyniki s膮 o wiele lepsze ni偶 w poprzedniej kampanii i gracze Aston Villi nie maj膮 czego si臋 wstydzi膰. Dzisiaj o punkty nie b臋dzie 艂atwo, ale na pewno go艣ci sta膰 na sprawienie niespodzianki i utrudnienie sytuacji Tottenhamu w walce o Lig臋 Europy.

Tottenham – Aston Villa przewidywane sk艂ady

Tottenham:聽Lloris; Tanganga, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Lo Celso; Bale, Alli, Son; Kane

Aston Villa:聽Martinez; Elmohamady, Konsa, Mings, Targett; Luiz, Nakamba; Traore, McGinn, Grealish; Watkins

Tottenham – Aston Villa kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Tottenham. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.55. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Tottenham 鈥 Aston Villa, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.65.

Tottenham – Aston Villa fakty meczowe

Go艣cie nie wygrali od 3 spotka艅.

Na ostatnich 8 mecz贸w Aston Villi w a偶 7 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Gospodarze wygrali swoich 6 ostatnich mecz贸w z Aston Vill膮.

Tottenham – Aston Villa nasze typy

Tottenham w tej ko艅c贸wce sezonu radzi sobie naprawd臋 ca艂kiem dobrze. Dzisiaj czeka ich kolejny mecz, kt贸ry nie powinien nale偶e膰 do tych najtrudniejszych. Gracze Aston Villi nie graj膮 w ostatnim czasie na wysokim poziomie i raczej zawodnicy tej ekipy my艣l膮 ju偶 raczej o tym 偶eby ten sezon dogra膰 bez wi臋kszych problem贸w i kontuzji. Gospodarze walcz膮 ca艂y czas za to o europejskie puchary i mo偶na spodziewa膰 si臋 dzisiaj wygranej gospodarzy z Londynu.

Tottenham 鈥 Aston Villa | Typ: Tottenham @1.55 STS

Tottenham 鈥 Aston Villa | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2,5 goli @1.93 STS