West Bromwich Albion – West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.05.2021)

Starcie West Bromu z West Hamem zapowiada si臋 ciekawie. Co prawda gospodarze spadli ju偶 z ligi i raczej nie maj膮 wi臋kszych cel贸w na te dwa ostatnie mecze ligowe, ale go艣cie wci膮偶 s膮 w grze o awans do europejskich puchar贸w na nast臋pny sezon. Bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej ekipy 艁ukasza Fabia艅skiego. Gospodarze jednak ostatnio ma艂o co nie zremisowali z Liverpoolem, wi臋c na pewno go艣cie z Londynu nie mog膮 zlekcewa偶y膰 dzisiaj swoich przeciwnik贸w.

West Bromwich Albion – West Ham zapowied藕 (艣roda, 21:15)

Gospodarze dzisiejszego spotkania w poprzednim meczu prawie zaskoczyli wszystkich ekspert贸w. Do ostatnich minut walczyli o remis z Liverpoolem, ale bramkarz The Reds czyli Alisson strzeli艂 zwyci臋skiego gola i ostatecznie gospodarze dzisiejszego meczu nie zdobyli 偶adnego punktu. Tamto starcie jest na pewno dla graczy West Hamu przestrog膮, 偶e nie mo偶na lekcewa偶y膰 beniaminka, kt贸ry w przysz艂ym roku wr贸ci jednak do Championship. Szykuje si臋 dzisiaj bardzo ciekawy mecz.

Go艣cie dzisiejszego meczu wci膮偶 licz膮 na Lig臋 Europy w przysz艂ym sezonie. Jeszcze jaki艣 czas temu West Ham walczy艂 o Lig臋 Mistrz贸w, ale ostatnie wyniki nie by艂y zbyt dobre i teraz dru偶yna w kt贸rej gra 艁ukasz Fabia艅ski musi zadowoli膰 si臋 walk膮 o sz贸ste miejsce w lidze. Dzisiejsze spotkanie nie powinno nale偶e膰 do tych najtrudniejszych, ale na pewno go艣cie musz膮 zagra膰 na solidnym poziomie je艣li chc膮 mie膰 trzy punkty.

West Bromwich Albion – West Ham przewidywane sk艂ady

West Bromwich Albion:聽Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Townsend; Phillips, Gallagher, Yokuslu, Maitland-Niles; Pereira; Diagne

West Ham:聽Fabia艅ski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Lingard, Benrahma; Antonio

West Bromwich Albion – West Ham kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest West Ham. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.63. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu West Bromwich Albion 鈥 West Ham, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.20. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 5.00.

West Bromwich Albion – West Ham fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 9 spotka艅.

Gospodarze nie wygrali od 5 mecz贸w.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 5 spotka艅.

West Bromwich Albion – West Ham nasze typy

Go艣cie wci膮偶 walcz膮 o miejsce w europejskich pucharach, a gospodarze ju偶 spadli z ligi i tak naprawd臋 dlatego mo偶na spodziewa膰 si臋 wygranej West Hamu w dzisiejszym meczu. Londy艅czycy na pewno dadz膮 z siebie wi臋cej od swoich rywali, bo wci膮偶 maj膮 o co gra膰, ale na pewno nie b臋dzie to spacerek dla dru偶yny 艁ukasza Fabia艅skiego. Gospodarze na pewno postrasz膮 swoich rywali, ale to raczej nie wystarczy do zdobycia punkt贸w i trzy oczka pojad膮 do Londynu.

West Bromwich Albion 鈥 West Ham | Typ: West Ham United wygra i wykona najwi臋cej rzut贸w ro偶nych @2.35 BETFAN

West Bromwich Albion 鈥 West Ham | Typ: poni偶ej 3.5 goli @1.53 BETFAN