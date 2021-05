Łukasz Trałka na razie nie zamierza kończyć kariery piłkarskiej. 37-letni piłkarz przedłużył umowę z Wartą Poznań do końca przyszłego sezonu.

Łukasz Trałka podpisał kontrakt z Wartą Poznań latem 2019 roku. Wydawało się, że “Zieloni” będą zespołem, w którym były kapitan Lecha spokojnie zakończy piłkarską karierę. – Przychodząc do Warty, nie stawiałem sobie żadnych celów. Nie myślałem, żeby awansować, być w pierwszej szóstce czy bronić przed spadkiem. Chciałem tu przyjść i cieszyć się grą, żeby na koniec mojego grania było fajnie i przyjemnie. Żebym mógł się spocić, walczyć, bo lubię grać w piłkę. Po prostu – wyznał piłkarz dla “FutbolNews.pl” w 2019 roku.

Najlepszy sezon w karierze?

Piłkarz jednak wciąż udowadnia, że potrafi grać na wysokim poziomie. Niektórzy nawet twierdzą, że w zespole Piotra Tworka przeżywa swoją drugą młodość.

Najpierw Łukasz Trałka był jedną z kluczowych postaci Warty w drodze do zaskakującego awansu do ekstraklasy, a potem – najwyższej lidze 37-latek utrzymał swoją dyspozycję. Podczas minionych rozgrywek piłkarz wystąpił w barwach “Zielonych” w 29 meczach, zdobywając trzy bramki i zaliczając siedem asyst. Tym sposobem zakończony niedawno sezon był jego pierwszym w karierze, w którym miał wpływ na dwucyfrową liczbę bramek. Poza tym, w ostatniej kolejce sezonu, rozegrał swój jubileuszowy, czterysetny występ w polskiej elicie.

“To nie jest jeszcze czas na to, żeby kończyć”

Dotychczasowa umowa Łukasza Trałki wygasała z końcem czerwca. Piłkarz jednak porozumiał się z Wartą w sprawie przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

– Było wiele okoliczności, które skłaniały mnie do podpisania nowego kontraktu, jednak najważniejsza była ta chęć dalszej gry. Rok temu sytuacja wyglądała inaczej, ale z biegiem czasu uznaliśmy, że to nie jest jeszcze czas na to, żeby kończyć. Teraz miałem o wiele więcej argumentów za tym, żeby pograć jeszcze w piłkę przez kolejny rok. Mamy za sobą udany sezon z Wartą Poznań i to też miało znaczenie. Bardzo się z tego cieszę, że sprawy potoczyły się szybko i jesteśmy po podpisaniu kolejnej umowy – wyznał Łukasz Trałka w rozmowie z klubowymi mediami.

Fot. Warta Poznań