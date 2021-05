Georginio Wijnaldum odchodzi z Liverpoolu. Emocjonalny wpis Holendra

Georginio Wijnaldum oficjalnie pożegnał się z “The Reds”. Reprezentant Holandii umieścił w mediach społecznościowych emocjonalny wpis pod adresem Liverpoolu i jego fanów.

Liverpool odmienił losy Holendra

Georginio Wijnaldum przez lata cieszył się opinią solidnego piłkarza, dla którego europejscy giganci to były za wysokie progi. Jego kariera piłkarska ruszyła jednak w 2016 roku, gdy zamienił spadające z Premier League Newcastle na Liverpool. Przenosiny za 27,5 mln euro okazały się dobrą decyzją zarówno dla klubu jak i piłkarza.

Holender stał się ważną postacią zespołu Juergena Kloppa, i jak się okazało – brakującym elementem układanki niemieckiego szkoleniowca. W ciągu pięciu lat Georginio Wijnaldum zagrał w barwach “The Reds” w 237 meczach, zdobywając 22 bramki i zaliczając 16 asyst. Piłkarz przyczynił się do triumfu zespołu w Lidze Mistrzów, Premier League oraz Superpucharze Europy.

“Muszę zacząć nową przygodę”

Z końcem sezonu umowa Wijnalduma z Liverpoolem dobiegała końca i wszystko wskazywało na to, że piłkarz niebawem zmieni otoczenie. Mówiło się o tym, że Holender może trafić m.in. do Barcelony i Bayernu. Po meczu z Crystal Palace, który “The Reds” wygrali 2:0 awansując do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, piłkarz oficjalnie pożegnał się z klubem.

– Jestem bardzo wzruszony, bardzo się cieszę, że udało się zdobyć trzecie miejsce i zapewnić nam Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie klubowym. Z drugiej strony walczę z łzami, ludzie w Liverpoolu okazywali mi tyle miłości przez ostatnie pięć lat. Bardzo trudno się pożegnać. Nagrody, które wygraliśmy, kibice śpiewający moje imię… nigdy nie zapomnę niesamowitych rzeczy, które udało nam się osiągnąć dzięki temu fantastycznym klubowi. Przeżyliśmy razem niezapomniane chwile, nikt nigdy nie może nam tego odebrać. Chciałbym pozostać graczem Liverpoolu jeszcze przez wiele lat, ale niestety wyszło inaczej. Muszę zacząć nową przygodę – napisał Georginio Wijnaldum w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Teraz transfer do Barcelony?

Co z przyszłością Wijnalduma? Piłkarz dodał, że wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni. Na koniec przejmującego wpisu Holender wyznał, że będzie tęsknić za Liverpoolem oraz jego kibicami.

– Przyjrzę się mojej historii i temu, jak to wszystko poszło. Fani zasługują na poznanie historii, która za tym stoi. Dziękuję za wszystko, będę tęsknić – dodał piłkarz