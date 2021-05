Rozstrzygnęły niesamowite rzuty karne. Villarreal z pucharem Ligi Europy!

W środowy wieczór poznaliśmy triumfatora Ligi Europy sezonu 2020/2021. Po ten puchar w Gdańsku sięgnęli piłkarze Villarreal, którzy po rzutach karnych pokonali Manchester United.

Tuż po pierwszym gwizdku sędziego czuć było powagę spotkania. Zarówno gracze Villarreal, jak i piłkarze Manchesteru United bardzo ostrożnie podchodzili do konstruowania akcji. Co prawda optyczną przewagę mieli podopieczni Solskjaera, jednakże z dłuższego utrzymywania się przy piłce ekipa z Old Trafford nie miała żadnych korzyści.

Co więcej, jako pierwsi do siatki trafili zawodnicy Villarreal. Genialną piłkę z rzutu wolnego posłał w pole karne Daniel Parejo. Podanie od swojego kolegi z drużyny wykorzystał Gerrard Moreno, który bardzo przytomnie zachował się w jedenastce rywala i wpakował futbolówkę do siatki.

Typowy Manchester Solskjaera?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy niejednokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, kiedy to Manchester United przegrywał do przerwy, a ostatecznie zdołał “wracać do gry”. Tym razem również było podobnie. W 55. minucie spotkania stan meczu wyrównał Edinson Cavani, który wykorzystał swoje doświadczenie i dopadł do piłki w polu karnym przeciwnika.

Cały czas przewagę na murawie mieli podopieczni Solskjaera. Genialną okazję w 69. minucie spotkania otrzymał Marcus Rashford, jednakże Anglik nie zdołał pokonać bramkarza Villarreal z bardzo bliskiej odległości. Jeśli przy całej akcji nie było wcześniej spalonego w momencie podania do Bruno Fernandesa, to koledzy z drużyny mogą mieć spore pretensje do Rashforda.

W drugiej połowie na palcach jednej ręki można policzyć jakiekolwiek akcje Villarreal. Zawodnicy Unaia Emery’ego byli wyraźnie słabszą drużyną i skupili się przede wszystkim na obronie wyniku i doprowadzeniu do dogrywki.

Brak rozstrzygnięcia

Ta sztuka udała się hiszpańskiej ekipie, gdyż w regulaminowym czasie gry nie zobaczyliśmy już więcej bramek. Pierwsza część dodatkowego czasu była pewnym zaskoczeniem, gdyż inicjatywę na murawie przejęli podopieczni Emery’ego, którzy częściej utrzymywali się przy piłce.

W drugiej połowie dogrywki było podobnie. Dodatkowo we własnym polu karnym ręką zagrał jeden z defensorów Manchesteru United, jednakże po analizie VAR, jedenastka nie została przyznana Villarreal.

Brak rozstrzygnięcia w dogrywce sprawił, że byliśmy świadkami rzutów karnych. Być może obie drużyny po cichu spodziewały się, że ten mecz zakończy się jedenastkami, gdyż dopiero jedenasta seria przynosiła zwycięzcę. Pomylił się De Gea.

Villarreal 1:1 Manchester United (11:10 k.)

29′ Moreno, Cavani 55′