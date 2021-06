Zapewne wielu z was kiedykolwiek miało do czynienia z zakładami bukmacherskimi. Dla sympatyków sportu jest to naturalna kolej rzeczy. Obstawienie meczu przy okazji np. mistrzostw Europy w piłce nożnej może przysporzyć dużych emocji. Niestety, nie zawsze udaje nam się wyjść z tego zwycięsko. Między innymi dlatego ruszył projekt o nazwie Asystent Gracza.

Asystent Gracza – jego siłą są dobre typy

Na rynku znajdziemy wiele płatnych grup oraz stron typerskich, które oferują tzw. pewniaki za wniesienie pewnej opłaty. Zazwyczaj kończy się to jednak oszustwem i klient zostaje na lodzie po zapłaceniu wpisowego. Między innymi dlatego powstanie Asystenta Gracza jest pewnego rodzaju nowością. Dlaczego jest to tak unikalny projekt?

Przede wszystkim nie płacimy jakichkolwiek pieniędzy za typy – są one całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z serwisem i wypełnić kilka instrukcji. Serwis zapewnia, że jego siłą są dobre typy. Możemy się o tym przekonać od ręki, bez zobowiązań.

Jak skorzystać z pomocy Asystenta?

Nie ma nic prostszego. Udajemy się na stronę internetową Asystenta Gracza (link) i działamy zgodnie z instrukcjami. Do wyboru mamy aż trzy formy kontaktu – za pomocą Messengera, Telegrama oraz WhatsAppa. Dzięki temu użytkownik ma wybór, za pomocą którego narzędzia chce się skontaktować w celu odbierania typów.

Cały proces przebiega sprawnie i już po kilku minutach wszystko zostanie załatwione. Konsultanci są bardzo pomocni, więc jeśli napotkamy jakiś problem, to dział techniczny jest dostępny praktycznie 24 godziny na dobę.

Co nam daje Asystent Gracza?

Przede wszystkim codzienne typy, z różnych sportów. Analitycy twierdzą, że nie ma pewnych zdarzeń, ale poprzez skrupulatną analizę można zminimalizować ryzyko. Z takim nastawieniem działa Asystent Gracza. Możemy przekonać się o tym całkowicie za darmo, czy rzeczywiście taka dewiza jest prawdziwa.

Każdy chętny gracz otrzyma wyselekcjonowane propozycje, niezależnie od dnia tygodnia czy święta państwowego. Kursy podawane przez Asystenta są zróżnicowane, a oferta proponowanych zdarzeń bardzo szeroka. Otrzymamy zatem typy nie tylko na piłkę nożną, ale także na siatkówkę, czy tenis, a nawet na wydarzenia kulturalne (Eurowizja, Grammy, Oscary).

Czy warto?

Na pewno jest to dobra alternatywa dla płatnych typów, które w większości przypadków kończą się niekorzystnie dla użytkownika. Każdy gracz może samodzielnie sprawdzić skuteczność Asystenta i po jakimś czasie ją zweryfikować. To największa przewaga tego serwisu. Tak jak już wspominaliśmy, nikt z nas nie może zagwarantować 100% skuteczności, ponieważ sport jest nieprzewidywalną dziedziną naszego życia.

Ze swojej strony możemy jednak polecić Asystenta Gracza. To narzędzie, które jest idealne dla osób, które nie mają czasu samodzielnie przeanalizować typów i chcą zasugerować się innymi. Jeśli znajdujecie się w grupie tych osób, to warto skorzystać z jego oferty.

