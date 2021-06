Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice 🇵🇱 Typy, kursy (06.06.2021)

Ostatni mecz w 33. kolejce to spotkanie dru偶yn z Ma艂opolski. Sandecja Nowy S膮cz – Puszcza Niepo艂omice, a wi臋c starcie ekip, kt贸re ju偶 o nic nie graj膮. Mimo wszystko nastroje w Nowym S膮czu i Niepo艂omicach s膮 zgo艂a odmienne patrz膮c na ostatni膮 form臋.

Sandecja Nowy S膮cz – Puszcza Niepo艂omice zapowied藕 (niedziela, 16:00)

Dru偶yna Dariusza Dudka dopiero w ko艅c贸wce sezonu wyhamowa艂a po kapitalnej rundzie wiosennej. Wydaje si臋, 偶e gdyby nie ten gorszy czas, by膰 mo偶e nawet powalczyliby o bara偶e. Dzisiaj to normalne, ale patrz膮c na fakt, 偶e Sandecja zacz臋艂a od 1 punktu w 10. meczach, to trzeba powiedzie膰, 偶e by艂aby to sensacja. Do艂ek formy po tylu zwyci臋stwach raczej nikogo nie martwi w Nowym S膮czu, wszak wyniki osi膮gane przez “s膮czers贸w” by艂y zdecydowanie ponad stan przez wi臋kszo艣膰 spotka艅 w 2021 roku.

Nie mo偶e martwi膰, zw艂aszcza patrz膮c na dyspozycje najbli偶szego rywala. Puszcza Niepo艂omice ostatnie zwyci臋stwo odnios艂a 3 kwietnia, a od tamtej pory nie wygra艂a 10. kolejnych mecz贸w, a siedem ostatnich przegra艂a! Trudna sytuacja kadrowa i fatalna forma na艂o偶y艂y si臋 na zesp贸艂 Tomasza Tu艂acza, kt贸ry te偶 by艂 wysoko swego czasu. Teraz jednak leci w d贸艂 i nie wiadomo czy jeszcze ni偶ej – ni偶 na 13. miejscu – nie spadnie na koniec sezonu.

Sandecja Nowy S膮cz – Puszcza Niepo艂omice kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Sandecja wygra, kurs: 2,05

Puszcza wygra, kurs: 3,45

Remis, kurs: 3,30

Sandecja Nowy S膮cz – Puszcza Niepo艂omice fakty meczowe

Sandecja nie wygra艂a czterech ostatnich mecz贸w

Puszcza przegra艂a 7 ostatnich mecz贸w

W pierwszym meczu Sandecja wygra艂a w Niepo艂omicach 1:0

Sandecja Nowy S膮cz – Puszcza Niepo艂omice typy

Patrz膮c na form臋 obu ekip, zdecydowanie wybieramy gospodarzy. Dwa gole u siebie? To chyba najlepszy wyb贸r na to spotkanie.

Typ: Sandecja powy偶ej 1,5 bramki @ 2,08 TOTALbet