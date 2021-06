Motor Lublin – Olimpia Grudziądz 🇵🇱 Typy, kursy (12.06.2021)

W ramach ostatniej, 38. kolejki eWinner II liga, Motor Lublin zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Olimpi膮 Grudzi膮dz. Zesp贸艂 go艣ci powalczy o utrzymanie.

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz zapowied藕 (sobota, 12:00)

Marzenia o awansie do wy偶szej ligi Motor Lublin musi prze艂o偶y膰 na kolejny sezon. Klub z Lublina zajmuje obecnie dziesi膮te miejsce w tabeli i ma strat臋 czterech punkt贸w do Skry Cz臋stochowa. Oznacza to, i偶 niezale偶nie od wynik贸w ostatniej kolejki, Motor nie zdo艂a zagwarantowa膰 sobie udzia艂u w play-offach.

Wa偶ny cel do zrealizowania ma Olimpia. Zesp贸艂 z Grudzi膮dza ca艂y czas walczy o utrzymanie w lidze. Aktualnie Olimpia Grudzi膮dz zajmuje siedemnaste miejsce w tabeli i ma tyle samo punkt贸w co szesnasta Olimpia Elbl膮g. Rywalizacja o byt w eWinner II liga zapowiada si臋 zatem niezwykle emocjonuj膮co.

Ostatni raz Motor Lublin rywalizowa艂 z Olimpi膮 Grudzi膮dz 27 lutego. Mecz w Grudzi膮dzu zako艅czy艂 si臋 skromnym zwyci臋stwem gospodarzy 1:0.

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Olimpia Grudzi膮dz. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 2.25. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.9. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 2.6.

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz fakty meczowe

Motor zanotowa艂 jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich meczach

Olimpia wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W dw贸ch z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Motor Lublin zachowywa艂 czyste konto

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz typy

Decyduj膮cy wp艂yw na przebieg tej rywalizacji mo偶e mie膰 fakt, i偶 Olimpia walczy o utrzymanie. Zaryzykujemy i stawiamy zwyci臋stwo go艣ci.

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz | Typ: Olimpia powy偶ej 1.5 bramki w meczu 2.00 @ LV BET聽

Motor Lublin – Olimpia Grudzi膮dz | Typ: Olimpia wygra mecz 2.25 @ LV BET聽