Wigry Suwałki – Znicz Pruszków 🇵🇱 Typy, kursy (12.06.2021)

Wigry Suwa艂ki, kt贸re maj膮 ju偶 zagwarantowany udzia艂 w play-offach, zmierz膮 si臋 w ramach ostatniej kolejki eWinner II liga ze Zniczem Pruszk贸w. Ekipa go艣ci nie mo偶e by膰 pewna utrzymania w lidze.

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w zapowied藕 (sobota, 12:00)

Zesp贸艂 z Suwa艂k mo偶e zacz膮膰 przygotowywa膰 si臋 do play-off贸w. Wigry zajmuj膮 obecnie czwarte miejsce w tabeli i maj膮 siedem punkt贸w przewagi nad Kaliszem. Oznacza to, i偶 Wigry Suwa艂ki na pewno znajd膮 si臋 w grupie dru偶yn walcz膮cych o awans. Co wi臋cej, klub z Suwa艂k mo偶e jeszcze poprawi膰 si臋 o popraw臋 jednej pozycji.

Zupe艂nie inny cel na ko艅c贸wk臋 sezonu ma Znicz. Dru偶yna z Pruszkowa co prawda zajmuje aktualnie czternast膮 lokat臋 w tabeli, jednak偶e przewaga nad siedemnast膮 Olimpi膮 wynosi tylko jeden punkt. Tym samym Znicz Pruszk贸w nadal nie mo偶e czu膰 si臋 bezpiecznie w kontek艣cie utrzymania.

Ostatni raz Wigry Suwa艂ki rywalizowa艂y ze Zniczem 27 lutego. Mecz w Pruszkowie zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem go艣ci, kt贸rzy triumfowali 2:1.

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu s膮 Wigry Suwa艂ki. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 2.05. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.7. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 3.1.

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w fakty meczowe

Wigry nie przegra艂y 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Znicz wygra艂 zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Wigry Suwa艂ki traci艂y minimum dwa gole

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w typy

Obie ekipy nie podchodz膮 do meczu ostatniej kolejki jak do starcia towarzyskiego. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 Znicz Pruszk贸w nie mo偶e by膰 pewny utrzymania, spodziewamy si臋 bramek z dw贸ch stron.

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.67 @ LV BET聽

Wigry Suwa艂ki – Znicz Pruszk贸w | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 1.9 @ LV BET聽