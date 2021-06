Radomiak i Termalica zagrają w PKO Ekstraklasie!

Radomiak Radom i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zapewnili sobie awans do ekstraklasy w ostatniej kolejce 1. Ligi. Z kolei barażach o grę w najwyższej lidze zagrają GKS Tychy, Arka Gdynia, ŁKS Łódź i Górnik Łęczna.

Faworyci do awansu do ekstraklasy w tym sezonie pierwszej ligi zmieniali się kilka razy. Początkowo przewidywano, że do polskiej elity wrócą ŁKS i Arka, aczkolwiek oba zespoły zaczęły tracić punkty. Wtedy na fotel lidera wysunęła się Termalica, która przez długi czas wydawała się głównym kandydatem do bezpośredniego awansu. Potem jednak do gry o dwa pierwsze miejsca wskoczyli GKS Tychy i Radomiak. Co więcej, przed ostatnią kolejką to podopieczni Dariusza Banasika zajmowali fotel lidera.

Dwa powroty do ekstraklasy

W ostatnim meczu sezonu to właśnie Radomiak Radom zapewnił sobie zwycięstwo w rozgrywkach, pokonując 2:0 Koronę Kielce. Już w pierwszej połowie do siatki trafili Dawid Abramowicz (2’) i Mateusz Radecki (41’). Bezpośrednio awansowała także Termalica, choć jedynie zremisowała bezbramkowo ze Stomilem Olsztyn.

Tymczasem w barażach o ekstraklasę zagrają GKS Tychy, Arka Gdynia, ŁKS Łódź i Górnik Łęczna. Chociaż udział trzech pierwszych zespołów w co najmniej play-offach był pewny, zespół z Lubelszczyzny drżał do końca o miejsce w szóstce. Łęcznianie pokonali jednak 3:0 Sandecję i utrzymali szóstą lokatę, uciekając od Miedzi Legnica, która finalnie zakończyła sezon na siódmej pozycji.

W ten sposób Radomiak wraca do najwyższej ligi po 36 latach. Z kolei niecieczanie na powrót do polskiej elity czekali nieco krócej, bo tylko trzy sezony. Półfinał play-offów, w których zmierzą się zespoły z miejsc 3-6 odbędą się 16 czerwca, natomiast finał cztery dni później. W play-offach zmierzą się ze sobą GKS Tychy podejmie u siebie Górnika Łęczna, natomiast Arka Gdynia zagra na własnym stadionie z ŁKS-em.

