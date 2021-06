Włochy – Szwajcaria – podsumowanie spotkania

Drugi mecz i drugie zwycięstwo Włochów. Tym razem ekipa Roberto Manciniego okazała się zdecydowanie lepsza od Szwajcarii. Wynik w zasadzie nie oddaje przebiegu spotkania, bo Italia przez zdecydowaną większość meczu zdominowała Helwetów.

Po pierwszej kolejce Włosi byli liderem grupy A, zaś Szwajcarzy tylko zremisowali mecz z Walią. Faworytem meczu drugiej kolejki w Rzymie byli oczywiście gospodarze. Zgodnie z oczekiwaniami szybko ruszyli do ataków. Już w 19. minucie strzelili gola za sprawą Giorgio Chielliniego. Powtórki oraz VAR ukazały, że obrońca Juventusu dotknął piłki ręką, wobec czego gola anulowano. Jak się później okazało, chwilę później Chiellini musiał zejść z boiska przez kontuzje. Zastąpił go Francesco Acerbi.

Koncert Locatellego

Cały czas w kontekście ofensywy Włochów mówiło się o Immobile, Berardim czy Insigne. W drugiej linii największa gwiazda? Nicolo Barella. Tymczasem numerem jeden w tym meczu był Manuel Locatelli. Środkowy pomocnik Sassuolo dał koncert swojej gry. Najpierw poszedł za akcją i dostał podanie do pustej bramki od Domenico Berardiego, a później oddał kapitalny strzał z dystansu dający drugą bramkę Italii.

Gole Locatellego w kadrze 🇮🇹 przed #euro2020 – 1

Gole Locatellego w meczu ze Szwajcarią – 2

Co ten chłopak musi dziś przeżywać 👏👏👏 #ITASUI #strefaEuro pic.twitter.com/MdUogktArp — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 16, 2021

Do kilku razy sztuka

Wydawało się, że jednym z największych pechowców tego meczu zostanie Ciro Immobile. Napastnik Lazio raz po raz dochodziło do sytuacji strzeleckich. Zmarnował ich sporo, ale ostatecznie udało mu się trafić do bramki w… najmniej oczywistej sytuacji. Strzał z ponad 20. metrów, niewielki błąd Yanna Sommera i Immobile dobił rywala. W ten sposób Włosi po raz drugi na tym turnieju wygrali 3:0. Do zwycięstwa w grupie wystarczy im już tylko remis z Walią w ostatniej kolejce.

Włochy – Szwajcaria – statystyki

Podobnie jak na boisku, również liczby wskazują

49% Posiadanie piłki 51 % 13 Strzały 6 3 Strzały celne 1 544 Ilość podań 552 84% Celność podań 85 % 10 Faule 12 0 Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 4 3 Rzuty rożne 2

Włochy – Szwajcaria 3:0

1:0 Locatelli 26′

2:0 Locatelli 52′

3:0 Immobile 89′

Kolejne mecze w grupie A

Przed nami ostatnia kolejka w grupie A. Włosi oraz Walijczycy już są pewni awansu do 1/8 finału i zagrają o zwycięstwo w grupie. Natomiast w Baku odbędzie się decydujące starcie o awans.

