10 PLN za bramkę Śląska w LV BET

Do czwartku (15.07 do godziny 20:59) na stronie LV BET dostępna będzie promocja: 10 PLN za bramkę Śląska. Jest to promocja dedykowana kibicom Śląska Wrocław przed meczem z Paide Linnameeskond.

Jako dumny sponsor Śląska Wrocław LV BET stworzylł promocję, która zagwarantuje kibicom WKSu dodatkowy zastrzyk gotówki! Postaw pojedynczy zakład przedmeczowy o stawce minimalnej 50 PLN i kursie minimalnym 1.50 na mecz Śląsk Wrocław vs Paide (15.07.2021 21:00) i odbierz 10 PLN za każdą bramkę strzeloną przez piłkarzy Śląska!

Przykładowo: Śląsk wygrywa 2 – 0, a Ty dodatkowo otrzymasz 20 PLN od LV BET!

Pamiętaj o stawce minimalnej 50 PLN oraz kursie minimalnym zakładu 1.50, aby zakwalifikować się do promocji.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

