🇲🇹 Hibernians – Folgore 🇸🇲. Typy, kursy (27.07.2021)

W ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, pi艂karze Hibernians zmierz膮 si臋 w rewan偶owym starciu z ekip膮 Folgore.

Hibernians – Folgore zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Pierwszy mecz obu dru偶yn nie przyni贸s艂 wielkiej niespodzianki. Cho膰 zawodnicy Folgore rozgrywali mecz w San Marino, to faworytem tego starcia by艂a ekipa Hibernians, kt贸ry ud藕wign臋艂a presj臋, wygrywaj膮c ostatecznie starcie 3:1. Co ciekawe, spotkanie znacznie lepiej u艂o偶y艂o si臋 dla zespo艂u Folgore, kt贸ry ju偶 w 5. minucie trafi艂 do siatki.

Od tego momentu bramki zdobywali tylko go艣cie. Najpierw stan rywalizacji wyr贸wna艂 Degabriele, nast臋pnie gola strzeli艂 Grech, kt贸ry tak偶e ustali艂 wynik spotkania na 3:1 i postawi艂 swoj膮 dru偶yn臋 w komfortowej sytuacji w kontek艣cie rewan偶owego pojedynku.

Od czwartkowej potyczki obie ekipy nie rozegra艂y 偶adnego meczu.

Hibernians – Folgore kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest ekipa Hibernians. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.18. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 6.25. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 12.

Hibernians – Folgore fakty meczowe

Zawodnicy Hibernians wygrali dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze Folgore zanotowali dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w pi艂karze Hibernians tracili minimum jednego gola

Hibernians – Folgore typy

Spodziewamy si臋 goli z dw贸ch stron, a tak偶e przynajmniej trzech bramek w meczu.

Hibernians – Folgore | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.17 @ LV BET聽

Hibernians – Folgore | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.45 @ LV BET聽