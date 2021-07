🇵🇱 Śląsk Wrocław – Ararat 🇦🇲 Typy, kursy (29.07.2021)

W ramach rewan偶owego starcia drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Konferencji Europy, 艢l膮sk Wroc艂aw zagra na w艂asnym obiekcie z Araratem. Lepsze humory po pierwszym spotkaniu ma polski zesp贸艂

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Wyjazd do Armenii pi艂karze 艢l膮ska Wroc艂aw mog膮 wspomina膰 ca艂kiem dobrze. Co prawda gracze Araratu postawili do艣膰 twarde warunki, prezentuj膮c si臋 z przyzwoitej strony, to ostatecznie pierwszy mecz obu ekip zako艅czy艂 si臋 wyjazdowym zwyci臋stwem 艢l膮ska 4:2.

Spotkanie otworzy艂 Golla. Ararat odpowiedzia艂 trafieniem Bravo, a nast臋pnie dwie bramki zdobyli gracze wroc艂awskiej ekipy: Piasecki oraz Pich. Arme艅ski klub z艂apa艂 kontakt w 84. minucie za spraw膮 trafienia Hakobyana. Wynik meczu ustali艂 jednak Pich w doliczonym czasie gry.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj si臋 klikaj膮c聽TUTAJ聽i odbierz 500 z艂 bonusu od depozytu!

Tym samym 艢l膮sk Wroc艂aw ma bardzo komfortow膮 sytuacj臋 przed rewan偶owym pojedynkiem. Nawet ewentualna pora偶ka r贸偶nic膮 jednego gola premiuje polski klub.

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest 艢l膮sk Wroc艂aw. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.66. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.75. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 4.33.

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat fakty meczowe

艢l膮sk wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ararat zanotowa艂 dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w 艢l膮sk Wroc艂aw straci艂 minimum jednego gola

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat typy

Ararat nie ma ju偶 nic do stracenia. Spodziewamy si臋 zatem spotkania, w kt贸rym zobaczymy gole z dw贸ch stron.

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.73 @ Totolotek聽

艢l膮sk Wroc艂aw – Ararat | Typ: Powy偶ej 2.5 bramki w meczu 1.74 @ Totolotek聽